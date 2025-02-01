«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» – 2:0. Салах забил с пенальти и с игры
«Ливерпуль» в гостях победил «Борнмут» (2:0) в 23-м туре АПЛ.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 30-й минуте счет открыл вингер гостей Мохамед Салах, реализовавший пенальти. На 75-й египтянин забил с игры.
«Ливерпуль» набрал 56 очков и на 9 баллов опережает идущий вторым «Арсенал».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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