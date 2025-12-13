Хаманн о Виртце: «Ощущение, будто он уже сам не верит, что преуспеет в «Ливерпуле». Его приобрели за 140 млн, чтобы он мог разбудить команду парой действий. Пока он этого не делал»
Дитмар Хаманн: Виртц сам не верит, что преуспеет в «Ливерпуле».
Бывший футболист «Баварии» Дитмар Хаманн дал комментарий относительно игры полузащитника Флориана Виртца за «Ливерпуль».
Немецкий хавбек не сделал ни одного результативного действия в 14 матчах за мерсисайдцев в АПЛ.
«Рождество уже не за горами, а он еще не забил ни одного гола и не решил исход ни одного матча. АПЛ – это совсем другой стиль футбол, и пока он там не показал никаких результатов.
«Ливерпуль» приобрел футболиста за 140 миллионов евро, чтобы тот мог разбудить команду одним-двумя действиями. Но он этого еще не делал.
Когда смотрю, как он играет, у меня иногда складывается ощущение, будто он сам уже не верит, что сможет преуспеть в «Ливерпуле»», – сказал Дитмар Хаманн.
Что делать с Хаби Алонсо?30070 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости