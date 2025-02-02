Наместников сделал 2 передачи в матче с «Вашингтоном». У него 27 очков и «+17» в 50 играх в сезоне
Владислав Наместников сделал 2 передачи в матче с «Вашингтоном».
Форвард «Виннипега» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (5:4 ОТ).
На счету 32-летнего россиянина стало 27 (10+17) очков в 50 играх в текущем сезоне при полезности «+17».
Сегодня Наместников (17:19, 0:36 – в большинстве, 0:20 – в меньшинстве, «0») также отметился 4 бросками в створ ворот и попаданием в штангу.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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