Чемпионат Испании. «Реал» проиграл «Эспаньолу», «Атлетико» победил «Мальорку»
В Ла Лиге проходят матчи 22-го тура.
В пятницу «Леганес» уступил «Райо Вальекано» (0:1).
В субботу «Атлетико» дома справился с «Мальоркой» (2:0), «Реал» уступил «Эспаньолу» (0:1) в гостях.
В воскресенье «Барселона» встретится с «Алавесом», «Атлетик» проведет гостевой матч с «Бетисом».
Завершится тур в понедельник матчем «Жирона» – «Лас-Пальмас».
Чемпионат Испании
22-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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