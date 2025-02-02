Чемпионат Испании. «Реал» проиграл «Эспаньолу», «Атлетико» победил «Мальорку»

В Ла Лиге проходят матчи 22-го тура.

В пятницу «Леганес » уступил «Райо Вальекано » (0:1).

В субботу «Атлетико » дома справился с «Мальоркой» (2:0), «Реал » уступил «Эспаньолу » (0:1) в гостях.

В воскресенье «Барселона » встретится с «Алавесом », «Атлетик» проведет гостевой матч с «Бетисом ».

Завершится тур в понедельник матчем «Жирона» – «Лас-Пальмас».

Чемпионат Испании

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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