Общий этап Лиги Европы завершен, крушение самолета с фигуристами в США, 876-й гол Овечкина, «Спартак» победил «Краснодар», россияне потратили 1,7 трлн рублей на ставки в 2024-м и другие новости

1. Общий этап Лиги Европы-2024/25 завершен. В заключительном туре ФКСБ дома уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2), ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева проиграл «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (0:2), «Тоттенхэм» разобрался с «Эльфсборгом» (3:0), «Рома» была сильнее «Айнтрахта» (2:0) и другие результаты .

Сформирована итоговая таблица . Стало известно , кто вышел напрямую в 1/8 финала («МЮ» и еще 7 клубов), а кто сыграет в стыковых матчах.

2. «Спартак» отыгрался у СКА с 0:3 в 3-м периоде, забив в меньшинстве, но команда Ротенберга победила по буллитам . ЦСКА разгромил «Северсталь», московское «Динамо» обыграло «Торпедо» и другие результаты дня Фонбет Чемпионата КХЛ.

3. «Спартак» обыграл «Краснодар» (3:2) в стартовом матче Winline Зимнего Кубка РПЛ благодаря голу Даниила Зорина на 92-й минуте.

4. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Оттаве» (4:5 ОТ), Овечкин набрал 1+2 и стал 2-й звездой матча (гол – 876-й в исторической гонке , до рекорда Гретцки осталось 18 шайб). «Айлендерс» обыграли «Филадельфию» (3:0), Сорокин сыграл на ноль при 23 сэйвах, Мичков был посажен на скамейку во 2-м периоде после гола соперника, Цыплаков подрался . «Тампа» справилась с «Лос-Анджелесом» (3:0), Василевский сыграл на ноль при 28 сэйвах, Кучеров сделал передачу. Все результаты дня – здесь .

Кроме того, состоялся громкий трейд с участием российского игрока – «Филадельфия» получила от «Калгари», Андрея Кузьменко, Пеллетье и 2 драфт-пика, отдав «Калгари» Фроста и Фараби.

5. Адам Сяо Хим Фа Из Франции выиграл короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию, Ника Эгадзе (Грузия) – 2-й, Владимир Самойлов (Польша) – 3-й. Немцы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин стали чемпионами Европы среди пар, Сара Конти и Никколо Мачии (Италия) – 2-е, Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия) – 3-и.

6. НБА. «Лейкерс» с 24+11 от Леброна разгромили «Вашингтон», «Кливленд» победил «Атланту» и другие результаты .

7. После столкновения с военным вертолетом потерпел крушение самолет с фигуристами и тренерами, летевшими после чемпионата США, президент страны Дональд Трамп заявил, что никто не выжил . Погибли чемпионы мира-1994 в парном катании за сборную России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, работавшие тренерами, а также еще шесть фигуристов, не стало и бывшего российского фигуриста Александра Кирсанова. Джон Маравилла, к счастью, не смог попасть на рейс из-за собаки.

8. Россияне потратили 1,7 трлн рублей на ставки в 2024 году, оборот рынка букмекеров вырос на 40%. «Фонбет» подал в суд на бывшего гендиректора Сергея Анохина по делу о защите деловой репутации, бывший сотрудник «Химок» и РФС признал вину в деле о даче взятки, его арестовали на 2 месяца.

9. Трансферы. Малком хочет вернуться в «Зенит» летом, бразилец не чувствует себя ценным игроком в «Аль-Хилале». Петербуржцы вышли из переговоров по Сильянову, их не устроили требования «Локомотива». Форвард «Ривер Плейт» Солари близок к переходу в «Спартак» за 12 млн евро плюс бонусы.

«Лейпциг» выкупил Хави Симонса у «ПСЖ» за 50 млн евро. «Аль-Наср» готов предложить 112 млн долларов за Митому «Брайтону». Мората перейдет в «Галатасарай» из «Милана». «Аль-Хилаль» сделал Родриго предложение, «Реал» может получить больше 100 млн евро , а вингер – стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в истории саудовской лиги. «Тоттенхэм» и «Бавария» согласовали трансфер Теля за 60 млн евро .

10. «Аль-Наср» Криштиану Роналду победил «Аль-Раэд» (2:1) в гостях в 18-м туре чемпионата Саудовской Аравии. 39-летний португалец забил 921-й гол в карьере и лидирует в гонке бомбардиров в лиге. Фанаты пытались вывести Криштиану криками «Месси, Месси», но он забавно отреагировал на провокацию.

11. Российский лыжник Большунов уехал тренироваться в Европу по индивидуальному плану. Александр, Коростелев, Дарья Непряева и Сергей Волков улетели в Италию .

12. Александрова, Блинкова, Потапова, Саккари, Мухова, Мартич, Ястремская вышли в 1/4 финала теннисного турнира в Линце, Кырстя выбыла.

13. Тренер Ирина Миленина пнула фигуристку на турнире в Красноярске. Наставнице объявили выговор.

Цитаты дня:

Ротенберг – журналисту: «Слушали, что я сказал, или в телеграм-канале своем были? Вы игру СКА со «Спартаком» смотрели вообще? Обычно не смотрите. Следующий вопрос!»

Губерниев о сборе Большунова в Европе: «Руководству ФЛГР надо определиться, либо трусы надеть, либо крестик снять . Вранье и идиотская риторика надоели»

Шамиль Газизов: «Плохо отношусь к развалу СССР – это не было случайностью, его развалили. Ельцин – мужик, исторический человек. Он дал какую-то свободу»

ФФККР о Шишковой и Наумове: «Они уже граждане другой страны , у них американские паспорта»

Виталий Денисов: «Все мы росли на творчестве Басты . Столько культовых песен»

Роналду об отношениях с Месси: «Они никогда не были плохими , даже наоборот»