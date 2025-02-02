Лука Дончич переходит в «Лейкерс» в обмен на Энтони Дэвиса
Шэмс Чарания сообщил о крупном трехстороннем обмене.
«Даллас» обменяет Луку Дончича, Макси Клебера и Маркиффа Морриса в «Лейкерс» на Энтони Дэвиса, Макса Кристи и драфт-пик первого раунда 2029 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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