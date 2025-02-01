❄️ Лыжи. Кубок мира. Валнес выиграл спринт классическим стилем, Эвенсен – 2-й, Эвен Нортуг – 3-й
Норвежские лыжники заняли топ-3 в классическом спринте на Кубке мира в Италии.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
6-й этап
Конье, Италия
Мужчины
Спринт, классический стиль
Финал
1. Эрик Валнес (Норвегия) – 2.37,60
2. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 0,72
3. Эвен Нортуг (Норвегия) – 1,19
4. Ришар Жув (Франция) – 4,39
5. Люка Шанава (Франция) – 4,61
6. Эдвин Ангер (Швеция) – 5,00
Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Конье
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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