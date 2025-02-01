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❄️ Лыжи. Кубок мира. Валнес выиграл спринт классическим стилем, Эвенсен – 2-й, Эвен Нортуг – 3-й

Норвежские лыжники заняли топ-3 в классическом спринте на Кубке мира в Италии.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

6-й этап

Конье, Италия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Финал

1. Эрик Валнес (Норвегия) – 2.37,60

2. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 0,72

3. Эвен Нортуг (Норвегия) – 1,19

4. Ришар Жув (Франция) – 4,39

5. Люка Шанава (Франция) – 4,61

6. Эдвин Ангер (Швеция) – 5,00

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Конье

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoсборная США
Эдвин Ангер
Валерио Гронд
logoФедерико Пеллегрино
Люка Шанава
logoЭвен Нортуг
Гас Шумахер
результаты
logoХаральд Амундсен
logoсборная Швейцарии
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
Бен Огден
logoсборная Финляндии
Жюль Шаппа
Ришар Жув
logoсборная Франции
logoХовард Сулос Таугбель
logoЭрик Валнес
спринт
logoсборная Норвегии
Йони Мяки
Яник Рибли
Юхан Хагстрем
logoсборная Швеции
лыжные гонки
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