❄️ Лыжи. Кубок мира. Валнес выиграл спринт классическим стилем, Эвенсен – 2-й, Эвен Нортуг – 3-й

Норвежские лыжники заняли топ-3 в классическом спринте на Кубке мира в Италии.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 6-й этап Конье, Италия Мужчины Спринт, классический стиль Финал 1. Эрик Валнес (Норвегия) – 2.37,60 2. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 0,72 3. Эвен Нортуг (Норвегия) – 1,19 4. Ришар Жув (Франция) – 4,39 5. Люка Шанава (Франция) – 4,61 6. Эдвин Ангер (Швеция) – 5,00 Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Конье