Шестеркин пропустил 5+ шайб в 8-й раз в сезоне, отбив 19 из 24 бросков «Бостона». Поражение – 3-е подряд

Игорь Шестеркин пропустил не менее 5 шайб в 8-й раз в сезоне.

Вратарь «Рейнджерс » отразил 19 бросков из 24 в матче с «Бостоном» (3:6), шестой гол «Брюинс» забили в пустые ворота на 57-й минуте.

Россиянин потерпел 3-е поражение подряд. Всего в 37 играх текущего чемпионата НХЛ у Шестеркина 17 побед при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,89.