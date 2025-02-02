Шестеркин пропустил 5+ шайб в 8-й раз в сезоне, отбив 19 из 24 бросков «Бостона». Поражение – 3-е подряд
Игорь Шестеркин пропустил не менее 5 шайб в 8-й раз в сезоне.
Вратарь «Рейнджерс» отразил 19 бросков из 24 в матче с «Бостоном» (3:6), шестой гол «Брюинс» забили в пустые ворота на 57-й минуте.
Россиянин потерпел 3-е поражение подряд. Всего в 37 играх текущего чемпионата НХЛ у Шестеркина 17 побед при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,89.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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