У Шченсного гастроэнтерит, вратарь «Барсы» пропустит матч с «Осасуной».

У вратаря «Барселоны» Войчеха Шченсного диагностировали гастроэнтерит.

Голкипер, таким образом, пропустит сегодняшний матч против «Осасуны».

Встреча пройдет на «Камп Ноу» и начнется в 20:30 по московскому времени.