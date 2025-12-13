У Шченсного гастроэнтерит. Вратарь «Барсы» пропустит матч с «Осасуной»
У Шченсного гастроэнтерит, вратарь «Барсы» пропустит матч с «Осасуной».
У вратаря «Барселоны» Войчеха Шченсного диагностировали гастроэнтерит.
Голкипер, таким образом, пропустит сегодняшний матч против «Осасуны».
Встреча пройдет на «Камп Ноу» и начнется в 20:30 по московскому времени.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
