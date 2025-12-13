Мостовой считает Челестини лучшим тренером первой части сезона РПЛ: «После Николича плакались, что ЦСКА будет сложно. Фабио сделал команду даже сильнее»
Александр Мостовой: Челестини – лучший тренер первой части сезона в РПЛ.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, кто является лучшим тренером в первой части сезона Мир РПЛ.
«По моему мнению, Фабио Челестини – лучший тренер первой части сезона в РПЛ.
Потому что после ухода Марко Николича многие начали плакаться, что армейцам будет сложно. А пришел другой специалист, который сделал команду не только не слабее, но, может, даже сильнее.
Уверен, что красно-синие будут бороться в следующем году за чемпионство», – сказал Александр Мостовой.
На данный момент ЦСКА занимает четвертую строчку в таблице чемпионата, имея в активе 36 очков в 18 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
