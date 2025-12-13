Заварзин считает, что «Спартаку» для чемпионства нужен иностранец: «Российские тренеры ничего не добились: у Аленичева, Юрана, Парфенова нет результатов. Стеночки и забегания были раньше»

Заварзин: если «Спартак» хочет стать чемпионом, надо брать иностранного тренера.

Бывший генеральный директор «Спартака » Юрий Заварзин считает, что команду к чемпионству может привести только иностранец.

«Спартак» за 20 лет один раз был чемпионом. Если у них это желание не пропало, то надо брать иностранного тренера, а не россиянина. Нужен тот, кто сможет управлять этой группой легионеров в команде, они там не все простые, знают себе цену.

Российские же тренеры еще ничего не добились, не показали чемпионских результатов. Те же Юран, Аленичев, Парфенов и остальные – это хорошие ребята, но за плечами у них особо нет результата. «Спартаку» же нужно чемпионство.

Стеночки и забегания были раньше, но нужно понимать, что футбол и технологии движутся вперед. Раньше и тренеров в командах было всего два, но сейчас не так, да и аналитика стала сумасшедшая», – заявил Заварзин.