Маурисио Перейра завершил карьеру. Хавбека признавали лучшим игроком в истории «Краснодара»
Экс-хавбек «Краснодара» Маурисио Перейра объявил о завершении карьеры.
Экс-хавбек «Краснодара» Маурисио Перейра объявил о завершении карьеры.
«Мауро – настоящая легенда быков! За 6 лет в клубе Перейра сыграл 201 матч, в которых забил 29 раз и еще 31 ассистировал партнерам.
Но главное, чего добился Маурисио Перейра – это любовь болельщиков! В 2019 году именно его признали лучшим футболистом за всю историю клуба.
Мауро, желаем тебе крепкого здоровья и успехов в любом деле, которое ты выберешь для себя в будущем!
Легенда 💪», – говорится в заявлении «Краснодара».
Последним клубом 35-летнего Перейры был «Насьональ», с которым он стал чемпионом Уругвая в декабре.
Что делать с Хаби Алонсо?30299 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Краснодар»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости