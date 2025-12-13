  • Спортс
9

Маурисио Перейра завершил карьеру. Хавбека признавали лучшим игроком в истории «Краснодара»

Экс-хавбек «Краснодара» Маурисио Перейра объявил о завершении карьеры.

«Мауро – настоящая легенда быков! За 6 лет в клубе Перейра сыграл 201 матч, в которых забил 29 раз и еще 31 ассистировал партнерам. 

Но главное, чего добился Маурисио Перейра – это любовь болельщиков! В 2019 году именно его признали лучшим футболистом за всю историю клуба.

Мауро, желаем тебе крепкого здоровья и успехов в любом деле, которое ты выберешь для себя в будущем!

Легенда 💪», – говорится в заявлении «Краснодара».

Последним клубом 35-летнего Перейры был «Насьональ», с которым он стал чемпионом Уругвая в декабре.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Краснодар»
