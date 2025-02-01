Ротенберг о Гусеве: «Был никому не нужен, его на улицу выкинули, я лично участвовал, чтобы забрать его из «Югры». Стал одним из лучших в мире, сделал правильные выводы из того, что мы обсуждали»
СКА обыграл «Динамо» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард бело-голубых Никита Гусев отметился дублем в этом матче. Ранее Гусев несколько сезонов выступал за СКА.
– Про Никиту. У него сегодня дубль. Как вам его игра? Против «Динамо» он показывает всегда очень высокий уровень.
– Против СКА. Он за «Динамо» играет.
– Да, спасибо.
– Против «Динамо» – это было раньше, когда он играл в СКА. Сейчас играет за «Динамо».
Великий мастер. Я очень рад, что он так играет. После того, что мы с ним обсуждали, он сделал правильные выводы, молодец. Я очень рад этому. Очень интересный игрок.
Поверьте, когда мы забирали его из «Югры», лично в этом участвовал, приложил огромные усилия вместе с нашим руководителем, Александром Ивановичем Медведевым, который тогда общался с губернатором Ханты-Мансийского округа. И мы приложили огромные усилия, чтобы Никита Гусев вообще играл на этом уровне, поверьте мне. Мы сделали для этого очень многое. Очень этому рады.
И он, когда из Ханты-Мансийска приехал, был никому не нужен вообще. Понимаете? Никому. Его выкинули на улицу. Вы знаете об этом?
А потом он стал одним из лучших в мире хоккеистов. Это же здорово, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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