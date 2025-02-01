Сделка по переходу Илича в «Спартак» на финальном этапе. Сумма трансфера – 16 млн евро и бонусы (Джанлука Ди Марцио)

Сделка по переходу Иван Илича из «Торино» в «Спартак» на финальном этапе.

Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Сумма трансфера должна составить около 16 млн евро плюс бонусы. Была информация, что с учетом бонусов сумма может достичь 22 млн.

В этом сезоне Илич забил один гол в 12 матчах Серии А. Подробную статистику 23-летнего серба можно найти здесь .