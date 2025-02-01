«Испания всегда разделена: республиканцы и монархисты, атеисты и верующие. Но все согласны с тем, что Винисиус – придурок». Вингера «Реала» высмеяли в песне на карнавале в Кадисе
В эти дни проходит отборочный раунд кадисского карнавала. Одна из театральных групп, участвующих в мероприятии, посвятила вингеру «Реала» чириготу – сатирическую хоровую песню. Жанр зародился именно в этой провинции.
«Испания всегда разделена. Республиканцы и монархисты. Левые и правые. Атеисты и верующие. Есть участники корриды или борцы за права животных. Тортилья может быть как с луком, так и без него. Но все согласны с тем, что Винисиус – придурок», – говорится в тексте песни.
Кадисский карнавал является одним из самых известных карнавалов в Испании, первые упоминания о нем относятся к XVI веку. Мероприятие посвящено сатире, сарказму, едкой критике и высмеиванию насущных общественных и политических проблем.
Карикатурную фигуру Винисиуса с «Золотой какашкой» подготовил художник для праздника в Валенсии: «Вини заливается слезами, «Мадрид» подбадривает его и награждает»
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