«Испания всегда разделена: республиканцы и монархисты, атеисты и верующие. Но все согласны с тем, что Винисиус – придурок». Вингера «Реала» высмеяли в песне на карнавале в Кадисе

Винисиуса Жуниора высмеяли на карнавале в Кадисе.

В эти дни проходит отборочный раунд кадисского карнавала. Одна из театральных групп, участвующих в мероприятии, посвятила вингеру «Реала » чириготу – сатирическую хоровую песню. Жанр зародился именно в этой провинции.

«Испания всегда разделена. Республиканцы и монархисты. Левые и правые. Атеисты и верующие. Есть участники корриды или борцы за права животных. Тортилья может быть как с луком, так и без него. Но все согласны с тем, что Винисиус – придурок», – говорится в тексте песни.

Кадисский карнавал является одним из самых известных карнавалов в Испании , первые упоминания о нем относятся к XVI веку. Мероприятие посвящено сатире, сарказму, едкой критике и высмеиванию насущных общественных и политических проблем.

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