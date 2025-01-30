Общий этап Лиги чемпионов завершен, экс-директор «Химок» задержан по подозрению в даче взятки, 1 млн евро для Черчесова и его штаба и другие новости

1. Общий этап Лиги чемпионов-2024/25 завершился, одновременно были сыграны 18 матчей : «Ливерпуль» уступил ПСВ (2:3) в гостях, «Манчестер Сити» обыграл «Брюгге» (3:1), хотя уступал после первого тайма и мог вылететь, «Барселона» не смогла обыграть «Аталанту» (2:2), «Интер» разгромил «Монако» Александра Головина (3:0), «ПСЖ» Матвея Сафонова разнес «Штутгарт» (4:1), «Реал» справился с «Брестом» (3:0), «Бавария» разобралась со «Слованом» (3:1), «Боруссия» Дортмунд была сильнее «Шахтера» (3:1), «Атлетико» крупно победил «Ред Булл» (4:1), «Ювентус» уступил «Бенфике» (0:2), «Динамо» Загреб обыграло «Милан» (2:1).

«Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла» вышли в 1/8 финала ЛЧ. «Реал», «Бавария», «Ман Сити», «ПСЖ», «Ювентус», «Боруссия», «Милан» и еще 9 клубов сыграют в стыковых матчах . Уже известна предварительная сетка плей-офф ЛЧ: «Ман Сити» сыграет с «Реалом» или «Баварией» в стыках! Определены лучшие бомбардиры и ассистенты общего этапа, а также лучший вратарь.

2. «Авангард» дома проиграл «Салавату Юлаеву» (2:4) в единственном мачте дня Фонбет Чемпионата КХЛ. Капитан уфимцев Григорий Панин сломал ребро после столкновения с Джованни Фьоре.

3. В Москве задержан бывший вице-президент РФС и экс-гендиректор «Химок» Сергей Анохин, его подозревают в даче взятки в размере 50 млн рублей сотруднику силовых структур. Есть версия , что он дал взятку во время работы в подмосковном клубе. ФСБ задержала шесть человек по этому делу, в том числе замначальника УВД ВАО Москвы и прокурора, у фигурантов изъято 2 млн долларов.

4. НХЛ. «Филадельфия» проиграла «Нью-Джерси» (0:5), «Флорида» обыграла «Лос-Анджелес» (3:0), Сергей Бобровский сыграл на ноль во второй раз в сезоне , Дмитрий Куликов провел 1000-й матч в лиге, «Юта» уступила «Питтсбургу» (2:3 ОТ), Михаил Сергачев забил и стал второй звездой матча . Все результаты – здесь .

5. Грузинская фигуристка Анастасия Губанова выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию, эстонка Нина Петрыкина – 2-я, Кимми Репонд из Швейцарии – 3-я. Немцы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин победили в короткой у пар, Сара Конти и Никколо Мачии (Италия) – 2-е, Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия) – 3-и.

6. НБА. 34 очка Порзингиса помогли «Бостону» обыграть «Чикаго», «Нью-Йорк» переиграл «Денвер», Брансон набрал 30 очков, «Голден Стэйт» обыграл «Оклахому», несмотря на 52 очка Гилджес-Александера. Все результаты – здесь .

7. Трансферы. ЦСКА подтвердил переход Мендеса в «Коло-Коло». «Зенит» купит хавбека «Браги» Родриго Саласара то ли за 16 млн евро , то ли за 22 млн . «Спартаку» отказал Бидон из «Коринтианса», московский клуб ищет варианты для продажи Медины, но вингер не хочет уходить. Дуран переходит в «Аль-Наср» Роналду из «Астон Виллы» за 77+13 млн евро . «МЮ» рассматривает два варианта по Рэшфорду: аренда в «Юве» до конца сезона и постоянный трансфер в «Барсу» в будущем.

8. Российский теннисист Даниил Медведев получил wild card на турнир ATP 250 в Марселе.

9. «Астана» переиграла «Самару» и одержала первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ после 27 поражений, «Парма» вырвала победу у «Уралмаша» в овертайме, «Локомотив-Кубань» уступил «Пари Нижнему Новгороду».

10. Пятикратный обладатель Кубка мира в лыжном двоеборье норвежец Ярл Магнус Риибер завершит карьеру после окончания сезона.

11. Артем Дзюба толкнул защитника «Урарту», и тот упал на газон. Игрок сказал «заткнись сука, #####» форварду «Акрона» во время товарищеской игры на сборе.

12. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего административно‑тренерского состава сборной России по прыжкам в воду.

13. Цифра дня. Станислав Черчесов и его штаб получат 1 млн евро за увольнение из сборной Казахстана.

14. Норвежский биатлонист Исак Фрей выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону, Фредрик Мюльбахер (Австрия) – 2-й, Эмиль Нюквист (Швеция) – 3-й.

15. Льюис Хэмилтон попал в аварию на тестах «Феррари» в Барселоне.

16. ФИДЕ увеличила срок дисквалификации латвийского шахматиста Андрея Стребкова за сексуальные домогательства с 5 до 12 лет .

Цитаты дня:

Глава RFEF о Пересе: «Флорентино чувствует себя жертвой в том, что касается судейства . Однажды он сказал мне: «Нужно решить вопрос с делом Негрейры, «Реал» лишился множества трофеев из-за арбитров»

Фетисов о словах Трампа про Вторую мировую войну: «Америка не хочет знать ничего, кроме себя . Там мало кто выезжает из страны и изучает историю. Я там жил и играл, замечал все это»

Роман Ротенберг: «Кубка мира в 2028-м не будет без России – на 100% уверен. Для НХЛ главное, чтобы все звезды играли. Я участвовал в 2016 году, это лучший хоккейный турнир»

Роднина о лучшей фигуристке за последние 15 лет: «Мне очень нравилась Медведева – не столько по катанию, сколько по характеру и умению соревноваться»

Кокорин про тюрьму: «На Первом канале по восемь минут были сюжеты: всю жизнь там вспоминали. Что-то перекрывали, людей увели в сторону конкретно »

Кандидат в президенты МОК Фейсал ибн Хусейн: «Нет причин применять санкции к России , если она соблюдает Олимпийскую хартию»

Криштиану Роналду: «Мой сын любит Мбаппе, Матео говорит: «Папа, он лучше тебя ». А я спрашиваю: «Кто забил больше голов?»

Шара Буллет о Месси: «Роналду − большой пример, а Лионель спонсирует Израиль – вы видите, что они делают в Палестине»