Общий этап Лиги чемпионов завершен, экс-директор «Химок» задержан по подозрению в даче взятки, 1 млн евро для Черчесова и его штаба и другие новости
1. Общий этап Лиги чемпионов-2024/25 завершился, одновременно были сыграны 18 матчей: «Ливерпуль» уступил ПСВ (2:3) в гостях, «Манчестер Сити» обыграл «Брюгге» (3:1), хотя уступал после первого тайма и мог вылететь, «Барселона» не смогла обыграть «Аталанту» (2:2), «Интер» разгромил «Монако» Александра Головина (3:0), «ПСЖ» Матвея Сафонова разнес «Штутгарт» (4:1), «Реал» справился с «Брестом» (3:0), «Бавария» разобралась со «Слованом» (3:1), «Боруссия» Дортмунд была сильнее «Шахтера» (3:1), «Атлетико» крупно победил «Ред Булл» (4:1), «Ювентус» уступил «Бенфике» (0:2), «Динамо» Загреб обыграло «Милан» (2:1).
«Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла» вышли в 1/8 финала ЛЧ. «Реал», «Бавария», «Ман Сити», «ПСЖ», «Ювентус», «Боруссия», «Милан» и еще 9 клубов сыграют в стыковых матчах. Уже известна предварительная сетка плей-офф ЛЧ: «Ман Сити» сыграет с «Реалом» или «Баварией» в стыках! Определены лучшие бомбардиры и ассистенты общего этапа, а также лучший вратарь.
2. «Авангард» дома проиграл «Салавату Юлаеву» (2:4) в единственном мачте дня Фонбет Чемпионата КХЛ. Капитан уфимцев Григорий Панин сломал ребро после столкновения с Джованни Фьоре.
3. В Москве задержан бывший вице-президент РФС и экс-гендиректор «Химок» Сергей Анохин, его подозревают в даче взятки в размере 50 млн рублей сотруднику силовых структур. Есть версия, что он дал взятку во время работы в подмосковном клубе. ФСБ задержала шесть человек по этому делу, в том числе замначальника УВД ВАО Москвы и прокурора, у фигурантов изъято 2 млн долларов.
4. НХЛ. «Филадельфия» проиграла «Нью-Джерси» (0:5), «Флорида» обыграла «Лос-Анджелес» (3:0), Сергей Бобровский сыграл на ноль во второй раз в сезоне, Дмитрий Куликов провел 1000-й матч в лиге, «Юта» уступила «Питтсбургу» (2:3 ОТ), Михаил Сергачев забил и стал второй звездой матча. Все результаты – здесь.
5. Грузинская фигуристка Анастасия Губанова выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию, эстонка Нина Петрыкина – 2-я, Кимми Репонд из Швейцарии – 3-я. Немцы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин победили в короткой у пар, Сара Конти и Никколо Мачии (Италия) – 2-е, Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия) – 3-и.
6. НБА. 34 очка Порзингиса помогли «Бостону» обыграть «Чикаго», «Нью-Йорк» переиграл «Денвер», Брансон набрал 30 очков, «Голден Стэйт» обыграл «Оклахому», несмотря на 52 очка Гилджес-Александера. Все результаты – здесь.
7. Трансферы. ЦСКА подтвердил переход Мендеса в «Коло-Коло». «Зенит» купит хавбека «Браги» Родриго Саласара то ли за 16 млн евро, то ли за 22 млн. «Спартаку» отказал Бидон из «Коринтианса», московский клуб ищет варианты для продажи Медины, но вингер не хочет уходить. Дуран переходит в «Аль-Наср» Роналду из «Астон Виллы» за 77+13 млн евро. «МЮ» рассматривает два варианта по Рэшфорду: аренда в «Юве» до конца сезона и постоянный трансфер в «Барсу» в будущем.
8. Российский теннисист Даниил Медведев получил wild card на турнир ATP 250 в Марселе.
9. «Астана» переиграла «Самару» и одержала первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ после 27 поражений, «Парма» вырвала победу у «Уралмаша» в овертайме, «Локомотив-Кубань» уступил «Пари Нижнему Новгороду».
10. Пятикратный обладатель Кубка мира в лыжном двоеборье норвежец Ярл Магнус Риибер завершит карьеру после окончания сезона.
11. Артем Дзюба толкнул защитника «Урарту», и тот упал на газон. Игрок сказал «заткнись сука, #####» форварду «Акрона» во время товарищеской игры на сборе.
12. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего административно‑тренерского состава сборной России по прыжкам в воду.
13. Цифра дня. Станислав Черчесов и его штаб получат 1 млн евро за увольнение из сборной Казахстана.
14. Норвежский биатлонист Исак Фрей выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону, Фредрик Мюльбахер (Австрия) – 2-й, Эмиль Нюквист (Швеция) – 3-й.
15. Льюис Хэмилтон попал в аварию на тестах «Феррари» в Барселоне.
16. ФИДЕ увеличила срок дисквалификации латвийского шахматиста Андрея Стребкова за сексуальные домогательства с 5 до 12 лет.
Цитаты дня:
Глава RFEF о Пересе: «Флорентино чувствует себя жертвой в том, что касается судейства. Однажды он сказал мне: «Нужно решить вопрос с делом Негрейры, «Реал» лишился множества трофеев из-за арбитров»
Фетисов о словах Трампа про Вторую мировую войну: «Америка не хочет знать ничего, кроме себя. Там мало кто выезжает из страны и изучает историю. Я там жил и играл, замечал все это»
Роман Ротенберг: «Кубка мира в 2028-м не будет без России – на 100% уверен. Для НХЛ главное, чтобы все звезды играли. Я участвовал в 2016 году, это лучший хоккейный турнир»
Роднина о лучшей фигуристке за последние 15 лет: «Мне очень нравилась Медведева – не столько по катанию, сколько по характеру и умению соревноваться»
Кокорин про тюрьму: «На Первом канале по восемь минут были сюжеты: всю жизнь там вспоминали. Что-то перекрывали, людей увели в сторону конкретно»
Кандидат в президенты МОК Фейсал ибн Хусейн: «Нет причин применять санкции к России, если она соблюдает Олимпийскую хартию»
Криштиану Роналду: «Мой сын любит Мбаппе, Матео говорит: «Папа, он лучше тебя». А я спрашиваю: «Кто забил больше голов?»
Шара Буллет о Месси: «Роналду − большой пример, а Лионель спонсирует Израиль – вы видите, что они делают в Палестине»
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