Аарон Уиггинс обновил рекорд карьеры, набрав 41 очко в победном матче с «Сакраменто»

Аарон Уиггинс помог «Тандер» крупно обыграть «Кингз» (144:110).

На счету 26-летнего защитника 41 очко (рекорд карьеры), 14 подборов и 3 передачи. Уиггинс реализовал 16 из 30 бросков с игры, 6 из 14 из-за дуги и 3 из 4 со штрафной линии.