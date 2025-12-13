Невилл о Салахе и «Ливерпуле»: «Другого игрока, не обладающего талантом и опытом Мо, быстро выгнали бы»

Невилл о Салахе и «Ливерпуле»: другого игрока быстро выгнали бы.

«Если бы это был игрок, не обладающий талантом, опытом и успехом Мо Салаха, его бы довольно быстро выгнали из команды.

Но когда ты настолько исключительный и талантливый и обладаешь харизмой великого игрока, ты не соглашаешься сидеть на скамейке и не выходить на поле.

Я играл с футболистами, которые были точно такими же и покинули клуб, как только это произошло», – сказал Невилл.