Невилл о Салахе и «Ливерпуле»: «Другого игрока, не обладающего талантом и опытом Мо, быстро выгнали бы»
Невилл о Салахе и «Ливерпуле»: другого игрока быстро выгнали бы.
«Если бы это был игрок, не обладающий талантом, опытом и успехом Мо Салаха, его бы довольно быстро выгнали из команды.
Но когда ты настолько исключительный и талантливый и обладаешь харизмой великого игрока, ты не соглашаешься сидеть на скамейке и не выходить на поле.
Я играл с футболистами, которые были точно такими же и покинули клуб, как только это произошло», – сказал Невилл.
Что делать с Хаби Алонсо?29695 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости