«Штутгарт» и «Айнтрахт» интересуются Гарсией. Но переход форварда «Реала» осуществить трудно, «Мадрид» склоняется к аренде
Гонсало Гарсия интересен клубам Бундеслиги.
«Штутгарт» и «Айнтрахт» интересуются 21-летним нападающим «Реала» Гонсало Гарсией, сообщает немецкий Sky Sport.
Испанец является одной из трансферных целей «Штутгарта» по усилению нападения.
Однако сообщается, что сделку будет трудно осуществить, поскольку «Мадрид» склоняется к аренде футболиста. Кроме того, постоянный трансфер обойдется немецкому клубу очень дорого.
В этом сезоне Гарсия провел 11 матчей в Ла Лиги. В среднем он проводит на поле 13 минут. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
