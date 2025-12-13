«Штутгарт» и «Айнтрахт» интересуются Гарсией. Но переход форварда «Реала» осуществить трудно, «Мадрид» склоняется к аренде

Гонсало Гарсия интересен клубам Бундеслиги.

«Штутгарт» и «Айнтрахт » интересуются 21-летним нападающим «Реала » Гонсало Гарсией, сообщает немецкий Sky Sport.

Испанец является одной из трансферных целей «Штутгарта » по усилению нападения.

Однако сообщается, что сделку будет трудно осуществить, поскольку «Мадрид» склоняется к аренде футболиста. Кроме того, постоянный трансфер обойдется немецкому клубу очень дорого.

В этом сезоне Гарсия провел 11 матчей в Ла Лиги . В среднем он проводит на поле 13 минут. Его статистику можно изучить по ссылке .