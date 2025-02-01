«МЮ» и «Астон Вилла» согласовали платную аренду Рэшфорда с правом выкупа (MEN)
Маркус Рэшфорд перейдет в «Астон Виллу».
Клуб из Бирмингема достиг принципиальной договоренности с «Манчестер Юнайтед» о трансфере нападающего, сообщает Manchester Evening News.
Утверждается, что «Вилла» согласилась выплатить определенную сумму за аренду и покроет большую часть зарплаты игрока, который зарабатывает 325 000 фунтов в неделю. У нее будет право выкупа форварда в летнее трансферное окно.
Англичанин не играет за «Манчестер Юнайтед» с 12 декабря 2024 года по решению главного тренера команды Рубена Аморима, который перестал включать футболиста в заявку на матчи.
В этом сезоне Маркус Рэшфорд провел 15 матчей в АПЛ и забил четыре мяча. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Manchester Evening News
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