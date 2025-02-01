«МЮ» и «Астон Вилла» согласовали платную аренду Рэшфорда с правом выкупа (MEN)

Маркус Рэшфорд перейдет в «Астон Виллу».

Клуб из Бирмингема достиг принципиальной договоренности с «Манчестер Юнайтед» о трансфере нападающего, сообщает Manchester Evening News.

Утверждается, что «Вилла » согласилась выплатить определенную сумму за аренду и покроет большую часть зарплаты игрока, который зарабатывает 325 000 фунтов в неделю. У нее будет право выкупа форварда в летнее трансферное окно.

Англичанин не играет за «Манчестер Юнайтед » с 12 декабря 2024 года по решению главного тренера команды Рубена Аморима, который перестал включать футболиста в заявку на матчи.

В этом сезоне Маркус Рэшфорд провел 15 матчей в АПЛ и забил четыре мяча. Его статистика – здесь .