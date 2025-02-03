Чемпионат Англии. «Челси» сыграет с «Вест Хэмом»

В АПЛ проходят матчи 23-го тура.

В субботу «Ливерпуль » в гостях разобрался с «Борнмутом » (2:0), «Ноттингем Форест» разнес «Брайтон» (7:0).

В воскресенье «Манчестер Юнайтед » проиграл дома «Кристал Пэлас » (0:2), «Арсенал » разгромил «Манчестер Сити » (5:1).

В понедельник «Челси » проведет матч с «Вест Хэмом ».

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23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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