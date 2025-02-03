Чемпионат Англии. «Челси» сыграет с «Вест Хэмом»
В АПЛ проходят матчи 23-го тура.
В субботу «Ливерпуль» в гостях разобрался с «Борнмутом» (2:0), «Ноттингем Форест» разнес «Брайтон» (7:0).
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Кристал Пэлас» (0:2), «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» (5:1).
В понедельник «Челси» проведет матч с «Вест Хэмом».
23-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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