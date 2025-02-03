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Чемпионат Англии. «Челси» сыграет с «Вест Хэмом»

В АПЛ проходят матчи 23-го тура.

В субботу «Ливерпуль» в гостях разобрался с «Борнмутом» (2:0), «Ноттингем Форест» разнес «Брайтон» (7:0).

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Кристал Пэлас» (0:2), «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» (5:1).

В понедельник «Челси» проведет матч с «Вест Хэмом».

Чемпионат Англии

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoпремьер-лига Англия
logoАстон Вилла
logoНоттингем Форест
logoЭвертон
logoТоттенхэм
logoФулхэм
logoИпсвич
logoВулверхэмптон
logoСаутгемптон
logoБрайтон
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал
logoКристал Пэлас
logoМанчестер Сити
logoБрентфорд
logoЛиверпуль
logoЧелси
logoНьюкасл
logoБорнмут
logoЛестер
logoВест Хэм
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