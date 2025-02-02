Ротенберг подарил будильник журналистке на пресс-конференции: «Нам нужна рыжая, фартовая. Надо ценить красивых девушек, они – наше все»
СКА обыграл московский клуб в выездном матче Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 4:3 ОТ.
Завершая послематчевую пресс-конференцию, главный тренер петербургского клуба подарил будильник журналистке. Ранее Ротенберг уже дарил будильники журналистам.
– Если вопросов больше нет, я хотел подарить будильник. Нам нужна рыжая, фартовая. Вам подарок.
– Людмила.
– Людмила. Надо ценить девушек, красивых девушек. Девушки – наше все. Поэтому поздравляем, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Скриншот: vkvideo.ru/@dynamo_ru
Ротенберг об антирекорде СКА по пропущенным: «А сколько забили? Давайте посчитаем с 1946-го. В 1945-м мы победили фашистов – это важнее, чем сколько мы пропустили. Ноль пропустим до конца сезона, спорим?»
Ротенберг – журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза»
Ротенберг подарил будильник журналисту, чтобы писал «позитивные» статьи о СКА. Тот отказал: «Я в 5 часов утра сплю со своей женой», тренер добавил: «Главное, не с чужой»
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