  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг подарил будильник журналистке на пресс-конференции: «Нам нужна рыжая, фартовая. Надо ценить красивых девушек, они – наше все»
Фото
52

Ротенберг подарил будильник журналистке на пресс-конференции: «Нам нужна рыжая, фартовая. Надо ценить красивых девушек, они – наше все»

Роман Ротенберг подарил будильник журналистке после матча с «Динамо».

СКА обыграл московский клуб в выездном матче Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 4:3 ОТ. 

Завершая послематчевую пресс-конференцию, главный тренер петербургского клуба подарил будильник журналистке. Ранее Ротенберг уже дарил будильники журналистам.

– Если вопросов больше нет, я хотел подарить будильник. Нам нужна рыжая, фартовая. Вам подарок.

– Людмила.

– Людмила. Надо ценить девушек, красивых девушек. Девушки – наше все. Поэтому поздравляем, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг

Скриншот: vkvideo.ru/@dynamo_ru

Ротенберг об антирекорде СКА по пропущенным: «А сколько забили? Давайте посчитаем с 1946-го. В 1945-м мы победили фашистов – это важнее, чем сколько мы пропустили. Ноль пропустим до конца сезона, спорим?»

Ротенберг – журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза»

Ротенберг подарил будильник журналисту, чтобы писал «позитивные» статьи о СКА. Тот отказал: «Я в 5 часов утра сплю со своей женой», тренер добавил: «Главное, не с чужой»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
logoСКА
logoКХЛ
logoДинамо Москва
девушки и спорт
logoРоман Ротенберг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Версия Ротенберга: когда-то Гусева выкинули на улицу, а СКА его забрал. Чего?!
261 февраля, 22:15
Рабинер о Ротенберге: «Что он вообще несет, Господи! Какая связь между пропущенными шайбами и победой в Великой Отечественной войне?!»
781 февраля, 21:43
Ротенберг об игровом времени Демидова в овертайме с «Динамо»: «Иван – уже главный тренер СКА, так считаете? Сам решает, когда выходить? Нет, так не получится. Он играл короткими сменами, заслужил»
91 февраля, 20:47
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Нэшвилл» сыграет с «Оттавой» в единственном матче дня
5 минут назад
Ларионов-младший может завершить сезон после попадания шайбы в лицо: «Там выбитые зубы, у стоматологов очень много работы. Есть проблемы, и не маленькие» («Матч ТВ»)
428 минут назад
Капитан «Салавата» Панин будет помощником тренера в матче с «Металлургом». 39-летний защитник сломал ребро и пропустит месяц
948 минут назад
Фетисов о допуске на ОИ-2026: «В свое время боялись букв «СССР» на груди, не можем позволить себе какие-то серые маечки. Сборная не должна ехать без флага, гимна и герба на груди»
54сегодня, 11:32
Ливо сыграет с «Металлургом» и на Матче звезд, гендиректор «Салавата» подтвердил
3сегодня, 11:15
За кем из наших следить в НХЛ? Есть неожиданный вариант!
сегодня, 11:00Спецпроект
Лайпсик о питании Овечкина: «Он заслуживает пива летом, после таких классных сезонов. Если что-то работает, зачем это менять?»
2сегодня, 10:58
«Флорида» провела церемонию в честь 1000 игр Куликова в НХЛ. Защитнику вручили серебряную клюшку, все партнеры надели свитеры с его фамилией
5сегодня, 10:42Фото
КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Металлург» в единственном матче дня
32сегодня, 10:40
Хартману могут дать 5+ матчей дисквалификации за попытку травмировать Штюцле. Форвард «Миннесоты» надавил немцу локтем на шею, а затем упал на него во время вбрасывания
3сегодня, 10:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о финансах «Салавата»: «Говорят об их проблемах, но Ливо, Хмелевски и Ремпал – недешевые игроки. Все может поменяться за 10 минут, зависит от того, какие мысли у хозяев»
14 минут назад
Барков-старший о работе в Китае: «Там был парень, похожий на Гретцки по манере игры. Так он и стал «Гретцки», но прозвище ему дали из-за сложного имени»
сегодня, 10:22
Райнхарт сравнялся с Буре по голам за «Флориду» и стал 5-м в истории клуба – 152 шайбы. Лидирует Барков – 278 голов
2сегодня, 09:15
Самонов об увлечениях: «В Питере часто ходили с женой в театры, на спектакли, оперы. Любим путешествовать, недавно открыли для себя китайский чай»
1сегодня, 08:57
17-летний Алексей Медведев стал лучшим вратарем января в OHL. У россиянина 4 победы в 6 матчах при 93,7% сэйвов
1сегодня, 07:55
Артем Манукян о 1-м матче в КХЛ с ноября 2021 года: «Рад вернуться. «Лада» дала шанс, надо им пользоваться. Желание сыграть с Алтыбармакяном было, но это больше для медиа
сегодня, 07:40
Форвард СКА Короткий об Овечкине: «Его бросок повторить невозможно. Он уникален, один на весь мир. Кузя ничего такого не рассказывает, сам удивляется»
3сегодня, 06:47
Хейсканен и Хаканпя не сыграют за Финляндию на Турнире четырех наций из-за травм. Их заменят Вааканайнен и Йокихарью
2сегодня, 06:20
Верхэге с 3+1, Дебринкет с дублем и Блэквуд со 2-м шатаутом подряд – звезды дня в НХЛ
1сегодня, 05:58
Бучневич продлил серию игр без голов до 10, набрав 0+1 против «Юты». У него 11+21 в 51 игре в сезоне
сегодня, 05:35
Рекомендуем