Ротенберг подарил будильник журналистке на пресс-конференции: «Нам нужна рыжая, фартовая. Надо ценить красивых девушек, они – наше все»

Роман Ротенберг подарил будильник журналистке после матча с «Динамо».

СКА обыграл московский клуб в выездном матче Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 4:3 ОТ.

Завершая послематчевую пресс-конференцию, главный тренер петербургского клуба подарил будильник журналистке. Ранее Ротенберг уже дарил будильники журналистам.

– Если вопросов больше нет, я хотел подарить будильник. Нам нужна рыжая, фартовая. Вам подарок.

– Людмила.

– Людмила. Надо ценить девушек, красивых девушек. Девушки – наше все. Поэтому поздравляем, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Скриншот: vkvideo.ru/@dynamo_ru

Ротенберг об антирекорде СКА по пропущенным: «А сколько забили? Давайте посчитаем с 1946-го. В 1945-м мы победили фашистов – это важнее, чем сколько мы пропустили. Ноль пропустим до конца сезона, спорим?»

Ротенберг – журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза»

Ротенберг подарил будильник журналисту, чтобы писал «позитивные» статьи о СКА. Тот отказал: «Я в 5 часов утра сплю со своей женой», тренер добавил: «Главное, не с чужой»