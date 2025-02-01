«Ростов» может арендовать Зиньковского у «Спартака» (Иван Карпов)
Антон Зиньковский может перейти в «Ростов» из «Спартака».
Ростовчане могут арендовать 28-летнего вингера до завершения нынешнего сезона, если с «Химок» не снимут запрет на трансферы, сообщает Иван Карпов.
По данным инсайдера, переход футболиста «Спартака» в «Локомотив» маловероятен.
В нынешнем сезоне Зиньковский провел семь матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями, проводя на поле в среднем 36 минут.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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