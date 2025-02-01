«Ростов» может арендовать Зиньковского у «Спартака» (Иван Карпов)

Антон Зиньковский может перейти в «Ростов» из «Спартака».

Ростовчане могут арендовать 28-летнего вингера до завершения нынешнего сезона, если с «Химок» не снимут запрет на трансферы, сообщает Иван Карпов.

По данным инсайдера, переход футболиста «Спартака » в «Локомотив» маловероятен.

В нынешнем сезоне Зиньковский провел семь матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями, проводя на поле в среднем 36 минут.