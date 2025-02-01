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Кубок шести наций. 1-й тур. Франция разгромила Уэльс, Шотландия обыграла Италию, Ирландия победила Англию

Шотландия обыграла Италию в первом туре Кубка шести наций по регби.

Кубок шести наций

Первый тур 

31 января 

Франция – Уэльс – 43:0 (28:0)

1 февраля 

Шотландия – Италия – 31:19 (19:9)

Ирландия – Англия – 27:22 (5:10)

Турнирное положение: Франция – 5 очков (1 игра), Шотландия – 5 (1), Ирландия – 5 (1), Англия – 1 (1), Италия – 0 (1), Уэльс – 0 (1). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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