Кубок шести наций. 1-й тур. Франция разгромила Уэльс, Шотландия обыграла Италию, Ирландия победила Англию
Шотландия обыграла Италию в первом туре Кубка шести наций по регби.
Кубок шести наций
Первый тур
31 января
Франция – Уэльс – 43:0 (28:0)
1 февраля
Шотландия – Италия – 31:19 (19:9)
Ирландия – Англия – 27:22 (5:10)
Турнирное положение: Франция – 5 очков (1 игра), Шотландия – 5 (1), Ирландия – 5 (1), Англия – 1 (1), Италия – 0 (1), Уэльс – 0 (1).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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