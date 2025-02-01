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  • Роман Ротенберг: «Если болельщики СКА будут матом орать на трибуне – дисквалифицируем пожизненно. У нас 22 тысячи посещаемость, такие люди нам не нужны. Мы не должны вестись на провокации»
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Роман Ротенберг: «Если болельщики СКА будут матом орать на трибуне – дисквалифицируем пожизненно. У нас 22 тысячи посещаемость, такие люди нам не нужны. Мы не должны вестись на провокации»

Роман Ротенберг заявил, что СКА будет наказывать болельщиков, нарушающих порядок.

Сегодня петербургский клуб одержал победу над «Динамо» в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:3 ОТ. 

– Вы сегодня отметили болельщиков. И сегодня действительно дружная атмосфера была. А вот на прошлом матче со «Спартаком» болельщики СКА отличились, и лига оштрафовала клуб за поведение болельщиков, за нецензурные высказывания. В октябре вы достаточно сильно возмущались: на трибунах дети смотрят хоккей. Как оцените поведение своих болельщиков на предыдущем матче? Какие меры нужно принять, чтобы такое у болельщиков СКА исключить?

– Во-первых, я не знаю, как наказали болельщиков «Спартака». Вы ролики, наверное, все видели в интернете. Я думаю, что лига пока ничего не говорит про болельщиков «Спартака».

Про болельщиков СКА хочу одно сказать. Если еще раз кто-то из болельщиков СКА будет матом орать на трибуне, мы дисквалифицируем этого болельщика и этих болельщиков пожизненно.

Они не придут больше никогда на трибуны на выезде или на домашнем матче. Мы не должны вестись на эти провокации. Что бы ни орали болельщики других команд. Даже если это оскорбляет.

Поверьте мне, там уже многие родители готовы написать письмо на любой уровень, хоть нашему президенту Российской Федерации про эти вещи. Когда мы такой пример даем нашим детям…

Дети приходят домой и будут матом так же отвечать своим родителям, мы получаем серьезную проблему, понимаете? Про болельщиков СКА с вами согласен, мы их накажем. Они больше не придут на эти матчи.

– Если такая ситуация возникнет, что целая трибуна, все-таки толпа, разгоряченная, вдруг...

– А знаете, вот я вам задам вопрос. Когда я начал работать в хоккейном клубе СКА в 2011 году, я приехал на совещание. Мне сказали, у нас есть 300 болельщиков на трибунах, посещаемость в районе тысячи людей.

И мне сказали, что если мы поменяем подход к нашим болельщикам – матом тогда кричали – они уйдут с трибун. Ну 300 человек. Я говорю, пусть они уходят. Мы наберем 12,5 тысяч других людей. Сейчас мы набираем 22 тысячи.

И это о чем говорит? Нам не нужны такие люди на трибунах. Ни хоккейному клубу СКА, ни другим клубам. Я прошу просто, чтобы каждый клуб в этом смысле работал. Потому что я переживаю, честно скажу, больше даже за наших детей и родителей.

Это может быть серьезная социальная проблема для нас всех. Когда наши дети будут кричать, что кричат на трибунах. Это будет серьезная проблема, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во время послематчевой пресс-конференции.

Ротенберг о кричалках фанатов «Спартака»: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?»

Ротенберг не уверен, что КХЛ услышит его заявление про кричалки фанатов «Спартака»: «Когда матом орут весь матч – это неправильно. Нам нужны спонсоры, адекватные болельщики»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
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