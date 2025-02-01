«Ноттингем» разгромил «Брайтон» – 7:0, у Вуда хет-трик, у Эланги 3 ассиста. «Форест» забил 7 голов в матче АПЛ в впервые за 30 лет

«Ноттингем» повторил свой рекорд результативности в матче АПЛ.

«Форест» разгромил «Брайтон » в 24-м туре АПЛ со счетом 7:0.

В этом матче хет-трик оформил Крис Вуд , еще тремя ассистами отметился Энтони Эланга .

«Ноттингем Форест » во второй раз в своей истории забил 7 мячей в матче АПЛ. Впервые это случилось в апреле 1995 года в игре с «Шеффилд Уэнсдей» (7:1).

«Ноттингем» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ , имея в активе 47 очков.