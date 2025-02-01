Экс-порноактриса Бавель заявила, что Касильяс на поле лучше, чем в постели, и назвала его скупым. Ее расстроила уклончивая реакция экс-вратаря «Реала» на публикацию их совместных фото в прессе

Бывшая порноактриса осталась недовольна поведением Икера Касильяса.

Испанский журнал Diez Minutos опубликовал сделанные в Барселоне снимки, на которых Клаудия Бавель запечатлена вместе с экс-голкипером «Реала ». Легендарный испанский футболист отреагировал на это, назвав публикацию «очень познавательной» и «впечатляющей», но не стал подтверждать или отрицать роман.

Клаудия в интервью каналу Telecinco рассказала, что ее «немного расстроили» слова Касильяса, и заявила, что тот перестал отвечать на ее сообщения, хотя по-прежнему ставит лайки ее постам в Instagram.

«Мои отношения с Икером Касильясом начались как дружеские [примерно полтора года назад]. Когда мы начали встречаться лично, то сначала у нас были открытые отношения, а потом мы достигли того момента, когда сделали их закрытыми.

Икер знает, что скрывается за этими фотографиями. Я чувствую себя немного обделенной», – отметила девушка и добавила, что Касильяс признавался ей в любви, как и она ему.

«Если вы спросите меня, каким Икер был любовником, я отвечу, что в футбол он играл лучше», – сказала Бавель.

Также она назвала экс-игрока «Реала» «скупым и вовсе не щедрым», вспомнив, как в ответ на слова о желании выпить бокал вина Икер посоветовал ей сходить в магазин за бутылкой.

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