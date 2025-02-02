Кучеров забил в матче с «Айлендерс» на 60-й минуте – 24-й гол в сезоне. Он идет 3-м в гонке бомбардиров с 76 очками в 49 играх

Никита Кучеров забил «Айлендерс» на 60-й минуте – 24-й гол в сезоне.

Форвард «Тампы » перевел в овертайм матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс » (2:3 ОТ), отличившись на 59:13.

На счету 31-летнего россиянина стало 76 (24+52) очков в 49 играх в текущем сезоне при полезности «+10». Он по-прежнему идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.

Впереди только форварды Нэтан Маккиннон («Колорадо», 79 очков в 53 играх, 19+60) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 77 в 52, 36+41).

Сегодня Кучеров (23:59, 5:56 – в большинстве, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и 1 раз попал в штангу (еще 2 броска – мимо ворот). Также он допустил 2 потери шайбы.