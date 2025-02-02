Кучеров забил в матче с «Айлендерс» на 60-й минуте – 24-й гол в сезоне. Он идет 3-м в гонке бомбардиров с 76 очками в 49 играх
Никита Кучеров забил «Айлендерс» на 60-й минуте – 24-й гол в сезоне.
Форвард «Тампы» перевел в овертайм матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (2:3 ОТ), отличившись на 59:13.
На счету 31-летнего россиянина стало 76 (24+52) очков в 49 играх в текущем сезоне при полезности «+10». Он по-прежнему идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.
Впереди только форварды Нэтан Маккиннон («Колорадо», 79 очков в 53 играх, 19+60) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 77 в 52, 36+41).
Сегодня Кучеров (23:59, 5:56 – в большинстве, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и 1 раз попал в штангу (еще 2 броска – мимо ворот). Также он допустил 2 потери шайбы.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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