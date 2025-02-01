ЦСКА договорился с «Фламенго» о покупке 18-летнего Лоррана за 8 млн евро (O Globo)

Лорран близок к переходу в ЦСКА.

Российский клуб достиг договоренности с «Фламенго » о приобретении 18-летнего атакующего полузащитника, об этом сообщает O Globo.

Сообщается, что ЦСКА заплатит 8 миллионов евро за бразильского футболиста.

В прошлом сезоне Лорран провел 37 матчей во всех турнирах за бразильский клуб, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.