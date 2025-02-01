ЦСКА договорился с «Фламенго» о покупке 18-летнего Лоррана за 8 млн евро (O Globo)
Лорран близок к переходу в ЦСКА.
Российский клуб достиг договоренности с «Фламенго» о приобретении 18-летнего атакующего полузащитника, об этом сообщает O Globo.
Сообщается, что ЦСКА заплатит 8 миллионов евро за бразильского футболиста.
В прошлом сезоне Лорран провел 37 матчей во всех турнирах за бразильский клуб, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: O Globo
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