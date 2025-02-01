UFC Fight Night 250: Имавов нокаутировал Адесанью, Шара Буллет проиграл Пейджу, Павлович победил Розенстрайка
1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел турнир UFC Fight Night 250. В главном событии Исраэль Адесанья (24-5) техническим нокаутом во втором раунде проиграл Нассурдину Имавову (16-4).
В соглавном событии Шарабутдин Магомедов (15-1) проиграл Майклу Пейджу (23-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
Другие бои турнира:
Сергей Павлович (19-3) победил Жаирзиньо Розенстрайка (15-6) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
Саид Нурмагомедов (18-4) проиграл Винисиусу Оливейре (22-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Мухаммад Наимов (12-3) победил Каана Офли (11-4-1) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
Шамиль Газиев (14-1) нокаутировал Томаса Петерсена (9-3) в первом раунде.
Поражения Адесаньи и Шары Буллета и нокаут от Павловича: чего ждать от турнира UFC в Саудовской Аравии?
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