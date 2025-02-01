Рублев проиграл 102-й ракетке мира в полуфинале в Монпелье
Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира ATP 250 в Монпелье.
Он проиграл 102-й ракетке мира Александру Ковачевичу 5:7, 4:6.
Американец впервые обыграл соперника из топ-10 и вышел в финал ATP. За титул он сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @atptour
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