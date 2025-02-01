Рублев проиграл 102-й ракетке мира в полуфинале в Монпелье

Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира ATP 250 в Монпелье.

Он проиграл 102-й ракетке мира Александру Ковачевичу 5:7, 4:6. Американец впервые обыграл соперника из топ-10 и вышел в финал ATP. За титул он сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом.