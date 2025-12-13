Колыванов об урезании бюджета «Зенита»: «Не до такой степени, что денег совсем не будет. Маловероятно, что «Зенит» будет меньше влиять на наш футбол»
Колыванов об урезании бюджета «Зенита»: не до такой степени, что денег совсем не будет.
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о возможном урезании бюджета «Зенита».
Ранее заместитель председателя правления петербургского клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин подтвердил урезание бюджета.
«Вполне возможно, что какое-то уравнивание сил может быть. Но все же не будет до такой степени, что у «Зенита» совсем денег не будет. У них и так команда укомплектована достаточно хорошо. Маловероятно, что «Зенит» будет меньше влиять на наш футбол», – сказал Колыванов.
Что делать с Хаби Алонсо?30255 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости