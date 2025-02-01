СКА пропустил 151-й гол – это клубный антирекорд. В сезоне-2022/23 было 150 шайб
СКА установил клубный антирекорд по пропущенным голам в одном сезоне КХЛ.
«Динамо» принимает петербургский клуб (2:3, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Гол форварда московской команды Максима Джиошвили стал 151-м пропущенным для СКА в текущем регулярном сезоне. Это новый антирекорд клуба. В сезоне-2022/23 петербуржцы пропустили 150 шайб.
Отметим, что на 13-й минуте матча команда Романа Ротенберга пропустила 2-й гол – забил Никита Гусев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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