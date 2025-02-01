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  • ⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Лопарева и Бриссо – 2-е, Фир и Гибсон – 3-и, Дэвис и Смолкин – 8-е
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⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Лопарева и Бриссо – 2-е, Фир и Гибсон – 3-и, Дэвис и Смолкин – 8-е

Итальянцы Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду на чемпионате Европы-2025.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025

Таллин, Эстония

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 212,12

2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 206,76

3. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 206,02

4. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 205,69

5. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 198,98

6. Элисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 196,66

7. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 193,94

8. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 190,15

9. Лоисья Демужо – Тео ле Мерсье (Франция) – 190,01

10. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 188,49

11. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 186,87

12. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 181,67

13. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 176,02

Произвольный танец

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 127,89

2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 124,45

3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 124,43

4. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 124,01

5. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 122,85

6. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 118,24

7. Элисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 117,99

8. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 116,33

9. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 115,05

10. Лоисья Демужо – Тео ле Мерсье (Франция) – 113,87

11. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 111,42

12. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 111,41

13. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 107,89

Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Марко Фаббри
Шарлен Гиньяр
Жоффре Бриссо
Лайла Фир
Юлия Турккила
Льюис Гибсон
Юка Орихара
logoДиана Дэвис
logoГлеб Смолкин
Николай Майоров
Паулина Раманаускайте
Шейн Фирус
сборная Ирландии
Кэролайн Сусиc
logoсборная Великобритании
Арно Каффа
Милла Рууд Рейтан
Беньямин Штеффан
Эллисон Рид
Юхо Пиринен
Маттиас Верслуйс
logoсборная Испании
Катержина Мразкова
Тим Дик
logoсборная Чехии
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
Евгения Лопарева
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Филип Ташлер
Оливия Смарт
Мария Пинчук
танцы на льду
Саулюс Амбрулевичюс
Тео Ле Мерсье
Даниэль Мразек
Дженнифер Янсе ван Ренсбург
Натали Ташлерова
logoсборная Швеции
logoсборная Франции
logoсборная Италии по фигурному катанию
Фиби Беккер
Лоисья Демужо
сборная Грузии
logoсборная Литвы
Наташа Лагуж
logoсборная Украины
Даниил Семко
Мария Игнатьева
logoсборная Финляндии
Никита Погорелов
Джеймс Эрнандес
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