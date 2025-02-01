⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Лопарева и Бриссо – 2-е, Фир и Гибсон – 3-и, Дэвис и Смолкин – 8-е
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025
Таллин, Эстония
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 212,12
2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 206,76
3. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 206,02
4. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 205,69
5. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 198,98
6. Элисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 196,66
7. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 193,94
8. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 190,15
9. Лоисья Демужо – Тео ле Мерсье (Франция) – 190,01
10. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 188,49
11. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 186,87
12. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 181,67
13. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 176,02
Произвольный танец
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 127,89
2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 124,45
3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 124,43
4. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 124,01
5. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 122,85
6. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 118,24
7. Элисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 117,99
8. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 116,33
9. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 115,05
10. Лоисья Демужо – Тео ле Мерсье (Франция) – 113,87
11. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 111,42
12. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 111,41
13. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 107,89
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине
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