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  • Ротенберг об антирекорде СКА по пропущенным: «А сколько забили? Давайте посчитаем с 1946-го. В 1945-м мы победили фашистов – это важнее, чем сколько мы пропустили. Ноль пропустим до конца сезона, спорим?»
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Ротенберг об антирекорде СКА по пропущенным: «А сколько забили? Давайте посчитаем с 1946-го. В 1945-м мы победили фашистов – это важнее, чем сколько мы пропустили. Ноль пропустим до конца сезона, спорим?»

Роман Ротенберг вспомнил ВОВ, говоря об антирекорде СКА по пропущенным голам.

Петербургский клуб одержал победу над московским «Динамо» (4:3 ОТ) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– СКА в этом сезоне побил свой антирекорд по количеству пропущенных шайб. С чем вы связываете такой не очень хороший показатель? – спросил журналист «Спорт-Экспресса» Федор Носов.

– Антирекорд всех времен? С советского времени? Какой?

– Нет, не с советского. КХЛ. По количеству пропущенных шайб за один регулярный чемпионат.

– А можно уточнить этот момент? Я просто не понимаю, о чем вы говорите. Вы берете какую статистику, Суперлиги?

– Нет, КХЛ.

– Ну а надо, наверное, всю статистику посмотреть? А сколько мы забили?

– Ну, забили больше, чем пропустили.

– Ну, сколько? Вас не интересует, сколько мы забили? Я уже говорил об этом – мы улучшим. Мы четыре раза подряд выиграли, но есть что улучшить. А если мы много пропустили, должны больше забивать. Все просто. Сколько мы забили в лиге вообще?

– За все время?

– За все время будет, наверное, непросто посчитать. Давайте посчитаем, сколько мы с 1946 года забили?

– Очень много.

– А с 1946 сколько пропустили?

– Очень много.

– Надо вам все посчитать просто. Прошу журналистов, давайте на следующую игру посчитаем, мы сами тоже посчитаем – сколько мы пропустили с 1946 года и сколько забили с 1946-го.

А в 1945-м, знаете что произошло? Мы победили у фашистов. Великая Отечественная война.

– В этом году будет юбилей.

– Да. Вот это вот важнее, чем то, сколько мы шайб пропустили.

– 100%.

– Сколько лет у нас с победы над фашистами?

– 80.

– Да, юбилей.

– Я об этом и сказал вам.

– Я не услышал. Хотел у вас уточнить. Вы помните важные даты?

– Я знаю историю.

– Статистики очень много всякой. Можно сесть здесь на 6 часов и обсудить все – силовые приемы, стыки. Я с вами согласен, что нам нужно улучшить игру в обороне. Но мы победили сегодня? Победили 4 раза подряд, вас это устраивает?

– Меня это абсолютно устраивает.

– А сколько мы забили в этом сезоне?

– Я вам честно сказал, что не знаю.

– Ну как, вы смотрите только, сколько мы голов пропустили? Вы только игру в обороне смотрите? А в атаке мы как играем, сколько забили?

– Обычно оборона выигрывает кубки.

– Это вопрос. Еще посмотреть надо. А в 2015 году мы как кубок выиграли, обороной? Нет. А в 2017-м, обороной? Нет. Атакой. А Олимпиаду мы как выиграли? Гусев забивал. Атакой. Сколько мы забили? Давайте закончим этот диалог.

– 189, уже сказали.

– А кто больше забил?

– Нету таких.

– Вас это устраивает? В следующей игре пропустим меньше. Ноль пропустим. В каждой игре. Давайте поспорим.

– До конца сезона? Это ваше обещание?

– До конца сезона. Сделаем все возможное, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг – журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа «Динамо» во «ВКонтакте»
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