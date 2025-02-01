Ротенберг об антирекорде СКА по пропущенным: «А сколько забили? Давайте посчитаем с 1946-го. В 1945-м мы победили фашистов – это важнее, чем сколько мы пропустили. Ноль пропустим до конца сезона, спорим?»
Петербургский клуб одержал победу над московским «Динамо» (4:3 ОТ) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– СКА в этом сезоне побил свой антирекорд по количеству пропущенных шайб. С чем вы связываете такой не очень хороший показатель? – спросил журналист «Спорт-Экспресса» Федор Носов.
– Антирекорд всех времен? С советского времени? Какой?
– Нет, не с советского. КХЛ. По количеству пропущенных шайб за один регулярный чемпионат.
– А можно уточнить этот момент? Я просто не понимаю, о чем вы говорите. Вы берете какую статистику, Суперлиги?
– Нет, КХЛ.
– Ну а надо, наверное, всю статистику посмотреть? А сколько мы забили?
– Ну, забили больше, чем пропустили.
– Ну, сколько? Вас не интересует, сколько мы забили? Я уже говорил об этом – мы улучшим. Мы четыре раза подряд выиграли, но есть что улучшить. А если мы много пропустили, должны больше забивать. Все просто. Сколько мы забили в лиге вообще?
– За все время?
– За все время будет, наверное, непросто посчитать. Давайте посчитаем, сколько мы с 1946 года забили?
– Очень много.
– А с 1946 сколько пропустили?
– Очень много.
– Надо вам все посчитать просто. Прошу журналистов, давайте на следующую игру посчитаем, мы сами тоже посчитаем – сколько мы пропустили с 1946 года и сколько забили с 1946-го.
А в 1945-м, знаете что произошло? Мы победили у фашистов. Великая Отечественная война.
– В этом году будет юбилей.
– Да. Вот это вот важнее, чем то, сколько мы шайб пропустили.
– 100%.
– Сколько лет у нас с победы над фашистами?
– 80.
– Да, юбилей.
– Я об этом и сказал вам.
– Я не услышал. Хотел у вас уточнить. Вы помните важные даты?
– Я знаю историю.
– Статистики очень много всякой. Можно сесть здесь на 6 часов и обсудить все – силовые приемы, стыки. Я с вами согласен, что нам нужно улучшить игру в обороне. Но мы победили сегодня? Победили 4 раза подряд, вас это устраивает?
– Меня это абсолютно устраивает.
– А сколько мы забили в этом сезоне?
– Я вам честно сказал, что не знаю.
– Ну как, вы смотрите только, сколько мы голов пропустили? Вы только игру в обороне смотрите? А в атаке мы как играем, сколько забили?
– Обычно оборона выигрывает кубки.
– Это вопрос. Еще посмотреть надо. А в 2015 году мы как кубок выиграли, обороной? Нет. А в 2017-м, обороной? Нет. Атакой. А Олимпиаду мы как выиграли? Гусев забивал. Атакой. Сколько мы забили? Давайте закончим этот диалог.
– 189, уже сказали.
– А кто больше забил?
– Нету таких.
– Вас это устраивает? В следующей игре пропустим меньше. Ноль пропустим. В каждой игре. Давайте поспорим.
– До конца сезона? Это ваше обещание?
– До конца сезона. Сделаем все возможное, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг – журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза»
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