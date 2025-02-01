Ротенберг об антирекорде СКА по пропущенным: «А сколько забили? Давайте посчитаем с 1946-го. В 1945-м мы победили фашистов – это важнее, чем сколько мы пропустили. Ноль пропустим до конца сезона, спорим?»

Роман Ротенберг вспомнил ВОВ, говоря об антирекорде СКА по пропущенным голам.

Петербургский клуб одержал победу над московским «Динамо » (4:3 ОТ) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– СКА в этом сезоне побил свой антирекорд по количеству пропущенных шайб. С чем вы связываете такой не очень хороший показатель? – спросил журналист «Спорт-Экспресса» Федор Носов.

– Антирекорд всех времен? С советского времени? Какой?

– Нет, не с советского. КХЛ. По количеству пропущенных шайб за один регулярный чемпионат.

– А можно уточнить этот момент? Я просто не понимаю, о чем вы говорите. Вы берете какую статистику, Суперлиги?

– Нет, КХЛ.

– Ну а надо, наверное, всю статистику посмотреть? А сколько мы забили?

– Ну, забили больше, чем пропустили.

– Ну, сколько? Вас не интересует, сколько мы забили? Я уже говорил об этом – мы улучшим. Мы четыре раза подряд выиграли, но есть что улучшить. А если мы много пропустили, должны больше забивать. Все просто. Сколько мы забили в лиге вообще?

– За все время?

– За все время будет, наверное, непросто посчитать. Давайте посчитаем, сколько мы с 1946 года забили?

– Очень много.

– А с 1946 сколько пропустили?

– Очень много.

– Надо вам все посчитать просто. Прошу журналистов, давайте на следующую игру посчитаем, мы сами тоже посчитаем – сколько мы пропустили с 1946 года и сколько забили с 1946-го.

А в 1945-м, знаете что произошло? Мы победили у фашистов. Великая Отечественная война.

– В этом году будет юбилей.

– Да. Вот это вот важнее, чем то, сколько мы шайб пропустили.

– 100%.

– Сколько лет у нас с победы над фашистами?

– 80.

– Да, юбилей.

– Я об этом и сказал вам.

– Я не услышал. Хотел у вас уточнить. Вы помните важные даты?

– Я знаю историю.

– Статистики очень много всякой. Можно сесть здесь на 6 часов и обсудить все – силовые приемы, стыки. Я с вами согласен, что нам нужно улучшить игру в обороне. Но мы победили сегодня? Победили 4 раза подряд, вас это устраивает?

– Меня это абсолютно устраивает.

– А сколько мы забили в этом сезоне?

– Я вам честно сказал, что не знаю.

– Ну как, вы смотрите только, сколько мы голов пропустили? Вы только игру в обороне смотрите? А в атаке мы как играем, сколько забили?

– Обычно оборона выигрывает кубки.

– Это вопрос. Еще посмотреть надо. А в 2015 году мы как кубок выиграли, обороной? Нет. А в 2017-м, обороной? Нет. Атакой. А Олимпиаду мы как выиграли? Гусев забивал. Атакой. Сколько мы забили? Давайте закончим этот диалог.

– 189, уже сказали.

– А кто больше забил?

– Нету таких.

– Вас это устраивает? В следующей игре пропустим меньше. Ноль пропустим. В каждой игре. Давайте поспорим.

– До конца сезона? Это ваше обещание?

– До конца сезона. Сделаем все возможное, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг – журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза»