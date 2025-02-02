Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова разгромил «Брест», «Монако» Головина победил «Осер», «Лилль» забил 4 гола «Сент-Этьену»

«Монпелье» проиграл «Лансу» (0:2) в матче 20-го тура Лиги 1.

В субботу «ПСЖ » Матвея Сафонова в гостях разгромил «Брест » (5:2), «Монако » Александра Головина одержал волевую победу над «Осером» (4:2).

В воскресенье «Анжер» примет «Гавр » Далера Кузяева, «Марсель » будет противостоять «Лиону».

Чемпионат Франции

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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