«ПСЖ» разгромил «Брест» – 5:2. Дембеле сделал хет-трик, Рамуш – дубль
«Брест» дома устпил «ПСЖ» (2:5) в матче 20-го тура Лиги 1.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 29-й минуте счет открыл вингер парижан Усман Дембеле. На 50-й забил Ромен Дель Кастийо. На 57-й Усман сделал дубль, а на 62-й – хет-трик.
На 71-й Людовик Ажорк сократил разницу в счете. На 89-й отличился форвард гостей Гонсалу Рамуш. На 97-й португалец сделал дубль.
«ПСЖ» набрал 50 очков и на 13 баллов опережает идущий вторым «Марсель», у которого матч в запасе. «Брест», играющий в Лиге чемпионов, сейчас занимает 8-е место в Лиге 1, имея 28 очков.
Следующий матч «ПСЖ» можно будет посмотреть на Спортсе’’ – покажем игру 1/8 финала Кубка Франции совместно с телеканалом «Старт». Парижане сыграют на выезде с «Ле-Маном» из 3-й лиги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем