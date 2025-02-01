«ПСЖ» разгромил «Брест» – 5:2. Дембеле сделал хет-трик, Рамуш – дубль

«Брест» дома устпил «ПСЖ» (2:5) в матче 20-го тура Лиги 1.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 29-й минуте счет открыл вингер парижан Усман Дембеле . На 50-й забил Ромен Дель Кастийо . На 57-й Усман сделал дубль, а на 62-й – хет-трик.

На 71-й Людовик Ажорк сократил разницу в счете. На 89-й отличился форвард гостей Гонсалу Рамуш. На 97-й португалец сделал дубль.

«ПСЖ » набрал 50 очков и на 13 баллов опережает идущий вторым «Марсель», у которого матч в запасе. «Брест », играющий в Лиге чемпионов, сейчас занимает 8-е место в Лиге 1, имея 28 очков.

Следующий матч «ПСЖ » можно будет посмотреть на Спортсе’’ – покажем игру 1/8 финала Кубка Франции совместно с телеканалом «Старт» . Парижане сыграют на выезде с «Ле-Маном » из 3-й лиги.

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Статистика Лиги 1