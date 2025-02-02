НХЛ. «Вашингтон» уступил «Виннипегу», «Питтсбург» победил «Нэшвилл», «Оттава» разгромила «Миннесоту» – 6:0, «Рейнджерс» пропустили 6 шайб от «Бостона»
«Флорида» дома обыграла «Чикаго» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Рейнджерс» проиграли «Бостону» (3:6), «Питтсбург» победил «Нэшвилл» (3:0), «Тампа» уступила «Айлендерс» (2:3 ОТ), «Вашингтон» – «Виннипегу» (4:5 ОТ), «Миннесота» разгромила «Оттаву» (6:0).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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