400-й ассист Месси, падение «Динамо» Карпина, ничьи «МЮ», «Арсенала», «Баварии», «Юве» и «Милана», 5,2 млн долларов для Рыбакиной и другие новости
1. В 15-м туре Мир РПЛ в субботу московское «Динамо» проиграло «Акрону» (1:2) и опустилось уже на 10-е место, ЦСКА справился с «Динамо» Махачкала (1:0) в гостях и другие результаты дня.
2. «Локомотив» обыграл «Ак Барс» (3:1) в FONBET КХЛ, ЦСКА победил «Сибирь» (4:0), «Шанхай» проиграл «Северстали» (2:4), «Динамо» Москва уступило СКА (2:3).
3. В 11-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в матче с огненной концовкой, «Арсенал» на 94-й минуте в гостях упустил победу над «Сандерлендом» (2:2), «Челси» дома разгромил «Вулверхэмптон» (3:0).
4. НХЛ. «Айлендерс» разгромили «Рейнджерс» (5:0), команда Салливана продолжает ужасный старт дома (7 поражений в 7 играх и только 6 голов), Сорокин сыграл на ноль впервые в сезоне, Панарин без очков и с «минус 2». «Каролина» обыграла «Баффало» (6:3), Свечников набрал 1+1. Все результаты дня – здесь.
5. В 11-м туре Серии А «Ювентус» дома поделил очки с «Торино» (0:0) в туринском дерби, «Милан» вел 2:0, но не справился с «Пармой» (2:2) на выезде.
6. Дина Хуснутдинова выиграла короткую программу на Гран-при России по фигурному катанию в Казани. У мужчин в короткой победил Владислав Дикиджи. Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют у пар.
Каори Сакамото победила на Гран-при Японии, Софья Самоделкина – 2-я. У мужчин первым стал Юма Кагияма. Сара Конти и Никколо Мачии выиграли у пар. Лайла Фир и Льюис Гибсон одержали победу в танцах на льду.
7. Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу с поула в спринте на Гран-при Сан-Паулу, Пиастри врезался в барьеры и сошел. Норрис также выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й, Пиастри – 4-й, Ферстаппен выбыл после 1-го сегмента и стал 16-м.
8. НБА. «Атланта» разгромила «Лейкерс», несмотря на 22+11 от Дончича и другие результаты.
9. Елена Рыбакина победила Арину Соболенко, впервые выиграла итоговый турнир WTA и получила рекордные 5,2 млн долларов. Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс второй раз выиграли итоговый, победив в финале Тимеа Бабош и Луизу Стефани.
Новак Джокович обыграл Лоренцо Музетти в финале в Афинах и завоевал 101-й титул в карьере. Серб снялся с итогового турнира из-за травмы плеча.
10. В 10-м туре Бундеслиги «Бавария» на 93-й минуте ушла от поражения в матче с «Унионом» (2:2) и прервала серию из 16 побед со старта сезона, дортмундская «Боруссия» на 97-й пропустила от «Гамбурга» (1:1), «Байер» разгромил «Хайденхайм» (6:0), «Хоффенхайм» переиграл «РБ Лейпциг» (3:1).
11. Россиянка Каляндра выиграла золото на чемпионате мира по прыжкам на батуте, Заломин и Бегим взяли серебро, сборная России стала второй в командных соревнованиях. Аристархов завоевал бронзу чемпионата мира по пулевой стрельбе в Каире.
12. В 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» на выезде был сильнее «Неома» (3:1) – Криштиану Роналду забил 953-й гол в карьере, реализовал 180-й пенальти; у 40-летнего форварда 15 голов в 15 матчах сезона за клуб и сборную Португалии. «Аль-Шабаб» поделил очки с «Аль-Иттифаком» Джорджиньо Вейналдума (1:1), «Аль-Иттихад» Карима Бензема дома проиграл «Аль-Ахли» Рияда Мареза (0:1).
13. Кубок МЛС. «Интер Майами» Месси впервые выиграл серию плей-офф, выбив «Нэшвилл». У Лео 2+1 в решающем матче и 400-й ассист в карьере.
14. В 12-м туре Ла Лиги «Атлетико» на своем поле обыграл «Леванте» (3:1) – Гризманн забил первым касанием после выхода на замену и сделал дубль за 19 минут.
15. Баста назвал Овчинникова «мышь белозубая» во время перепалки в Медиалиге. Рэпер признался, что не узнал бывшего голкипера сборной России.
16. ЦСКА справился с «Автодором» в матче Единой лиги ВТБ, 26 очков и 9 подборов Михайловского не спасли «Самару» от поражения в игре с «Енисеем».
17. В 12-м туре Лиги 1 «Монако» Александра Головина на своем поле с удалением в конце первого тайма крупно проиграл «Лансу» (1:4), россиянин отыграл 45 минут. «Марсель» дома разгромил «Брест» (3:0).
Цитаты дня:
Черданцев о бесплатном спорте на ТВ: «Болельщик должен быть благодарен. В других странах это немыслимо. Почему люди платят за билет в кино, не требуя, чтобы его бесплатно показали?»
Экс-ведущая СКА ТВ Зухра о Fan ID: «В России напрочь убит футбол, была надежда на хоккей, но теперь и он будет убит. Все делается, чтобы на стадион не приходили вовсе»
Алексей Ягудин: «Спортс” читаю. Удобно, когда перед тобой вся картинка: мой «ПСЖ» проиграл «Баварии» 1:2, «Ювентус» не победил. Люди в комментах злые, много негатива»
Ступак о недопуске российских лыжников: «Это политика двойных стандартов. Возможно, в каком-то плане даже нелюбовь конкретно к моему народу»
Сергей Чепиков: «Работа депутата – сложная, график очень плотный. Мы всегда на связи с избирателями, у нас не бывает отпусков»
Михаил Дегтярев: «Олимпиаду-2026 нужно показывать в России, никакой дискуссии здесь не должно быть»
Валерий Карпин: «Динамо» не вылетит. 100%! С этими футболистами 200% не вылетит»
Макс Ферстаппен: «О чемпионстве можно забыть»