«Бавария» не выиграла впервые в сезоне – 2:2 с «Унионом». У мюнхенцев было 16 побед подряд с общим счетом 56:11
Победная серия «Баварии» прервалась.
Серия побед «Баварии» прервалась в Берлине.
Сегодня команда Венсана Компани сыграла вничью с «Унионом» со счетом 2:2 в 10-м туре Бундеслиги.
Мюнхенский клуб не смог одержать победу впервые в текущем сезоне – ранее он выиграл все 16 матчей с общим счетом 56:11.
22 ноября «Бавария» встретится с «Фрайбургом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
