  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бавария» не выиграла впервые в сезоне – 2:2 с «Унионом». У мюнхенцев было 16 побед подряд с общим счетом 56:11
13

«Бавария» не выиграла впервые в сезоне – 2:2 с «Унионом». У мюнхенцев было 16 побед подряд с общим счетом 56:11

Победная серия «Баварии» прервалась.

Серия побед «Баварии» прервалась в Берлине. 

Сегодня команда Венсана Компани сыграла вничью с «Унионом» со счетом 2:2 в 10-м туре Бундеслиги.

Мюнхенский клуб не смог одержать победу впервые в текущем сезоне – ранее он выиграл все 16 матчей с общим счетом 56:11. 

22 ноября «Бавария» встретится с «Фрайбургом». 

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?4609 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoбундеслига Германия
logoВенсан Компани
logoБавария
logoУнион Берлин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Леванте», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье
23 минуты назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Сандерленда», «Челси» принимает «Вулвс», «МЮ» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
7 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Бавария» сыграла 2:2 с «Унионом», «Байер» забил 6 голов «Хайденхайму», «Дортмунд» упустил победу над «Гамбургом», «Хоффенхайм» обыграл «Лейпциг»
сегодня, 16:29
Артем Дзюба: «Что мешало «Спартаку» и «Динамо» позвать Черчесова? Его называют списанным, а он вытаскивает «Ахмат». Очень мало людей, которым важна суть. Все друг с дружкой завязаны»
28 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» в гостях у «Пармы», «Комо» не выиграл у «Кальяри»
38 минут назадLive
«Бавария» лидирует в Бундеслиге после 10-го тура с 28 очками. «Лейпциг» отстает на 6 баллов, «Боруссия» – на 7
51 минуту назад
«Унион» сдержал «Баварию» (2:2) – защитник Дуки сделал дубль, Кейн сравнял на 93-й. Команда Компани не выиграла впервые в сезоне
сегодня, 16:28
Феликс забил 10 голов в 8 матчах лиги Саудовской Аравии и лидирует в гонке бомбардиров
сегодня, 16:06
Чемпионат России. ЦСКА победил «Махачкалу», «Динамо» уступило «Акрону», «Ростов» против «Сочи», «Краснодар» сыграет с «Балтикой» в воскресенье
сегодня, 16:00Live
Алан Агузаров: «Карпин – слабый тренер, которого искусственно сделали. Что ему нужно сделать, чтоб его раскусили? Вылететь? Думаю, он сможет, для него нет ничего невозможного»
сегодня, 15:49
Ко всем новостям
Последние новости
Футболистка в США умерла от рака почки в 21 год. Миа Хаман была вратарем женской команды Вашингтонского университета
4 минуты назад
«Сандерленд» – «Арсенал». Сака, Эзе, Райс играют. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
«Атлетико» – «Леванте». Альварес, Серлот, Симеоне играют. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду победил «Неом», «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Аль-Ахли»
8 минут назадLive
Кин об ударе в колено отцу Холанда в 2001-м: «Я пытался сделать ему больно, а не травмировать. Все еще не думаю, что это был очень грубый прием»
14 минут назад
Канчельскис о «Динамо»: «Команда хорошая, состав не на такое место. Были бы выше, если бы Карпин не совмещал. Если выбрать что-то одно, результат придет, ему надо определиться, пока есть время»
22 минуты назад
«Ювентус» – «Торино». Влахович, Йылдыз, Консейсау играют. Онлайн-трансляция
38 минут назадLive
Де Лигт о 2:2 с «Тоттенхэмом»: «По игре «МЮ» заслуживал большего. Сегодня вы видели, что мы действительно опасны, внутри нас есть огонь, желание бороться и добывать очки»
38 минут назад
У Кейна 26 (23+3) очков в 17 матчах сезона. Форвард «Баварии» забил «Униону»
40 минут назад
Биджиев о 0:1 с ЦСКА: «Махачкала» обязана была реализовывать моменты, создали мы их неплохое количество. Тогда был бы другой результат»
49 минут назад