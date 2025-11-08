«Бавария» не выиграла впервые в сезоне – 2:2 с «Унионом». У мюнхенцев было 16 побед подряд с общим счетом 56:11

Победная серия «Баварии» прервалась.

Серия побед «Баварии» прервалась в Берлине.

Сегодня команда Венсана Компани сыграла вничью с «Унионом » со счетом 2:2 в 10-м туре Бундеслиги.

Мюнхенский клуб не смог одержать победу впервые в текущем сезоне – ранее он выиграл все 16 матчей с общим счетом 56:11.

22 ноября «Бавария » встретится с «Фрайбургом».