«Реал» не побеждает «Райо» на выезде в 4 матчах подряд – с 2022 года
«Реал» не побеждает «Райо Вальекано» на выезде с 2022 года.
«Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0) в 12-м туре Ла Лиги, мадридцы не побеждают на «Кампо де Вальекас» 4 игры подряд. У «Мадрида» 1 поражение и 2 ничьих на этом отрезке.
Последний раз «Реал» побеждал «Райо» на выезде в сезоне-2021/22 – тогда «сливочные» были сильнее 1:0.
Что «Динамо» делать с Карпиным?8847 голосов
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: WildStat
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости