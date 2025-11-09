«Реал» не побеждает «Райо» на выезде в 4 матчах подряд – с 2022 года

«Реал» не побеждает «Райо Вальекано» на выезде с 2022 года.

«Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано » (0:0) в 12-м туре Ла Лиги , мадридцы не побеждают на «Кампо де Вальекас» 4 игры подряд. У «Мадрида » 1 поражение и 2 ничьих на этом отрезке.

Последний раз «Реал» побеждал «Райо» на выезде в сезоне-2021/22 – тогда «сливочные» были сильнее 1:0.