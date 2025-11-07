Гран-при России. «Идель». Дикиджи, Лутфуллин, Игнатов, Даниелян, Ветлугин, Мельников выступят с короткими программами

Дикиджи, Лутфуллин, Игнатов покажут короткие программы на Гран-при в Казани.

8 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию мужчины выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию

3-й этап, «Идель»

Казань

Мужчины

Короткая программа

Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Егор Баулин

2. Илья Мавлянов

3. Артур Даниелян

4. Александр Мельников

5. Степан Тартыгин

Вторая разминка

6. Андрей Мухортов

7. Артемий Маринин

8. Матвей Ветлугин

9. Владислав Дикиджи

10. Макар Игнатов

11. Глеб Лутфуллин

Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева