«Динамо» опустилось на 10-е место после победы «Ростова». Завтра команду Карпина может опередить и «Ахмат»

«Динамо» может выпасть из первой десятки турнирной таблицы РПЛ.

«Динамо» опустилось на 10-е место в таблице Мир РПЛ . Бело-голубые проиграли «Акрону» дома в 15-м туре (1:2) и имеют 17 очков.

Сегодня команду Валерия Карпина опередил «Ростов » (18 баллов), обыгравший «Сочи » (1:0).

В воскресенье «Динамо » может потерять еще одну позицию. «Ахмат », отстающий от «Динамо» на одно очко, завтра примет «Спартак».