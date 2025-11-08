  • Спортс
  • «Динамо» опустилось на 10-е место после победы «Ростова». Завтра команду Карпина может опередить и «Ахмат»
«Динамо» опустилось на 10-е место после победы «Ростова». Завтра команду Карпина может опередить и «Ахмат»

«Динамо» может выпасть из первой десятки турнирной таблицы РПЛ.

«Динамо» опустилось на 10-е место в таблице Мир РПЛ. Бело-голубые проиграли «Акрону» дома в 15-м туре (1:2) и имеют 17 очков. 

Сегодня команду Валерия Карпина опередил «Ростов» (18 баллов), обыгравший «Сочи» (1:0).

В воскресенье «Динамо» может потерять еще одну позицию. «Ахмат», отстающий от «Динамо» на одно очко, завтра примет «Спартак».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
