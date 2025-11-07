Чемпионат Италии. «Кремонезе» в гостях у «Пизы», «Ювентус» сыграет с «Торино» в субботу

В Серии А пройдут матчи 11-го тура.

В 11-м туре Серии А в субботу «Ювентус » примет «Торино », «Милан » сыграет с «Пармой».

В воскресенье «Наполи » встретится с «Болоньей», «Интер» – с «Лацио».

Чемпионат Италии

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

