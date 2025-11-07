Чемпионат Италии. «Кремонезе» в гостях у «Пизы», «Ювентус» сыграет с «Торино» в субботу
В Серии А пройдут матчи 11-го тура.
В 11-м туре Серии А в субботу «Ювентус» примет «Торино», «Милан» сыграет с «Пармой».
В воскресенье «Наполи» встретится с «Болоньей», «Интер» – с «Лацио».
11-й тур
7 ноября 19:45, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
8 ноября 14:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
8 ноября 14:00, виа дель Маре
8 ноября 17:00, Альянц Стэдиум
8 ноября 19:45, Эннио Тардини
9 ноября 11:30, Адзурри д′Италия
9 ноября 14:00, Ренато Далль'Ара
9 ноября 14:00, Луиджи Феррарис
Не начался
9 ноября 17:00, Олимпийский стадион
9 ноября 19:45, Сан-Сиро
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
