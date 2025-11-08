Роналду забил 953-й гол в карьере – «Неому» с пенальти

Криштиану Роналду забил 953-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра » Криштиану Роналду забил 953-й гол в карьере.

40-летний футболист реализовал пенальти в матче с «Неомом» в 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:0, второй тайм).

Теперь на счету Роналду 811 голов на клубном уровне и 142 мяча в составе сборной Португалии. Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь .