Роналду забил 953-й гол в карьере – «Неому» с пенальти
Криштиану Роналду забил 953-й гол в карьере.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 953-й гол в карьере.
40-летний футболист реализовал пенальти в матче с «Неомом» в 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:0, второй тайм).
Теперь на счету Роналду 811 голов на клубном уровне и 142 мяча в составе сборной Португалии. Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
