Гран-при Японии. Сакамото, Самоделкина, Ю Ен, Хендрикс, Хигучи выступят с произвольными программами

Сакамото, Самоделкина, Хендрикс покажут произвольные программы на Гран-при Японии.

8 ноября на Гран-при Японии в Осаке фигуристки выйдут на лед с произвольными программами.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап, NHK Trophy

Осака, Япония

Женщины

Произвольная программа

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Ливия Кайзер (Швейцария)

2. Кэтрин Медланд Спенс (Канада)

3. Вакаба Хигучи (Япония)

4. Юна Аоки (Япония)

5. Элис Лин-Грейси (США)

6. Анна Пеццетта (Италия)

Вторая разминка

7. Сара Эверхардт (США)

8. А Сон Ен (Южная Корея)

9. Луна Хендрикс (Бельгия)

10. Ю Ен (Южная Корея)

11. Софья Самоделкина (Казахстан)

12. Каори Сакамото (Япония)

После короткой программы

1. Каори Сакамото (Япония) – 77,05

2. Софья Самоделкина (Казахстан) – 67,75

3. Ю Ен (Южная Корея) – 67,66

4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 62,45

5. А Сон Ен (Южная Корея) – 61,51

6. Сара Эверхардт (США) – 61,41

7. Анна Пеццетта (Италия) – 61,35

8. Элис Лин-Грейси (США) – 60,62

9. Юна Аоки (Япония) – 56,72

10. Вакаба Хигучи (Япония) – 53,15

11. Кэтрин Медланд Спенс (Канада) – 48,42

12. Ливия Кайзер (Швейцария) – 47,95

