Гран-при Японии. Сакамото, Самоделкина, Ю Ен, Хендрикс, Хигучи выступят с произвольными программами
8 ноября на Гран-при Японии в Осаке фигуристки выйдут на лед с произвольными программами.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап, NHK Trophy
Осака, Япония
Женщины
Произвольная программа
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Ливия Кайзер (Швейцария)
2. Кэтрин Медланд Спенс (Канада)
3. Вакаба Хигучи (Япония)
4. Юна Аоки (Япония)
5. Элис Лин-Грейси (США)
6. Анна Пеццетта (Италия)
Вторая разминка
7. Сара Эверхардт (США)
8. А Сон Ен (Южная Корея)
9. Луна Хендрикс (Бельгия)
10. Ю Ен (Южная Корея)
11. Софья Самоделкина (Казахстан)
12. Каори Сакамото (Япония)
После короткой программы
1. Каори Сакамото (Япония) – 77,05
2. Софья Самоделкина (Казахстан) – 67,75
3. Ю Ен (Южная Корея) – 67,66
4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 62,45
5. А Сон Ен (Южная Корея) – 61,51
6. Сара Эверхардт (США) – 61,41
7. Анна Пеццетта (Италия) – 61,35
8. Элис Лин-Грейси (США) – 60,62
9. Юна Аоки (Япония) – 56,72
10. Вакаба Хигучи (Япония) – 53,15
11. Кэтрин Медланд Спенс (Канада) – 48,42
12. Ливия Кайзер (Швейцария) – 47,95
