«Спартак» победил «Локомотив», Станкович готов к отставке, новая часть интервью Роналду, Валиева лишена золота чемпионата Европы, СКА с трудом обыграл «Шанхай» и другие новости

1. «Спартак» победил «Локомотив» (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России. Для красно-белых это первая победа над соперником из топ-6 РПЛ в этом сезоне. После игры Деян Станкович заявил , что очень устал: «Хочу домой – к жене, дочке. Если решат уволить завтра, я готов».

2. В Fonbet КХЛ «Локомотив» победил «Спартак» (5:2), «Ак Барс» проиграл «Динамо» Минск (3:4), СКА с трудом обыграл «Шанхай Дрэгонс» (3:2 ОТ), ЦСКА уступил «Торпедо» (1:2). Перед матчем СКА на арену не пускали фанатов в форме «Шанхая» из-за иероглифов на джерси – требовали нотариально заверенный перевод. Одного болельщика пустили после письма от китайского клуба с переводом иероглифов – там написано «Шанхай Дрэгонс».

3. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Вашингтон» (5:3), Овечкин набрал 0+2 (во время игры «Пингвинс» поздравили его с 900-м голом , болельщики устроили овацию), Малкин ассистировал при победной шайбе (20-е очко в сезоне ). «Филадельфия» была сильнее «Нэшвилла» (3:1), Мичков прервал 9-матчевую безголевую серию . Все результаты дня – здесь .

4. Вышла вторая часть интервью Роналду Пирсу Моргану. Криштиану считает себя популярнее Трампа и красивее Бекхэма . Португалец заявил, что саудовская лига лучше французской и португальской, а о победе на чемпионате мира он не мечтает . Также Роналду объяснил , почему не был на похоронах Жоты.

5. В Лиге Европы ПАОК Чалова и Оздоева разгромил «Янг Бойз», «Астон Вилла» обыграла «Маккаби», «Бетис» – «Лион», «Црвена Звезда» победила «Лилль». В Лиге конференций «Кристал Пэлас» обыграл АЗ, «Динамо» Киев забило 6 голов «Зриньски», «Шахтер» победил «Брейдаблик», «Майнц» – «Фиорентину».

Перед матчем «Астон Виллы» с «Маккаби» прошли пропалестинские и произраильские протесты, шесть человек арестовали . В «Лехе» перед игрой высмеяли раздевалку стадиона «Райо Вальекано»: поляки отметили отсутствующее освещение, сломанные вешалки, стопку полотенец и коробки с бутылками. Президент «Райо» в ответ заявил , что Месси и Роналду не жаловались.

6. Валиева официально лишена золота чемпионата Европы-2022. Щербакова – чемпионка, серебро у Трусовой, бронза у Хендрикс.

7. Итоговый турнир WTA. Соболенко, Пегула, Рыбакина и Анисимова вышли в полуфинал.

8. Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Кейн, Салах, Рафинья, Палмер, Педри, Хакими, Витинья, Мендеш – в списке претендентов на приз игроку года The Best от ФИФА. Также объявлены претенденты на награды тренеру года и вратарю года . Энрике из «Зенита» может попасть в команду года.

9. Россия обжаловала в CAS решение FIS о недопуске лыжников на турниры. Также Россия подала заявку на проведение ЧМ по водным видам спорта 2031 года.

10. Мурад Мусаев – Winline тренер месяца в РПЛ. У «Краснодара» три победы в трех матчах октября.

11. «Зенит» и «Крылья» могут не сыграть в Самаре из-за плохого состояния поля. РПЛ оценит ситуацию, возможен перенос.

12. «Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром» из-за гола Черникова и неназначенного пенальти в концовке.

13. Овечкин – лидер российского рейтинга Forbes по ценности личного бренда. Махачев – 2-й, Медведев – 5-й, Акинфеев – 11-й, Смолов – 12-й, Дзюба – 15-й, Петросян – 21-я, Малкин – 22-й, Соболев – 25-й.

14. ЦСКА готов помочь «Спартаку» на фоне санкций против «Лукойла»: «Если в такой ситуации не объединяться... На поле мы соперники, но в кабинетах должны быть единомышленниками».

15. Некоторые игроки «Реала» считают , что Алонсо их не понимает. Замены Трента и Винисиуса вызвали вопросы в раздевалке.

Цитаты дня.

Газизов о Fan ID: «Хотелось бы, чтобы футбол не оставался в одиночестве . Другие виды спорта тоже надо поддерживать как-то»

Дегтярев о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Великий хоккеист и русский человек, который этим гордится. Входит в Putin Team, как и все мы – это важно »

Менеджер компании «Балтика»: «Пиво – продукт радостный, оптимистичный, где же ему быть, как не на футболе . Российское пивоварение ничем не уступает, а чаще и превосходит импортное»

Владимир Путин: «Доля детей в России, систематически занимающихся спортом, превышает 93%. Спорт и физическая культура – это всегда путь к успеху»

Тарасова о лишении Валиевой золота Евро-2022: «Когда-нибудь закончат издеваться над ребенком? Камила никогда ничего не принимала»

Владимир Крамник: «Шахматы стараются поставить в один ряд с Dota или СS. В одной нише с TikTok мы многое потеряем в долгосрочном плане»

Алина Загитова: «Николай Картозия – человек, от которого невозможно не восхищаться, мой наставник»