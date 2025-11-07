Гран-при России. «Идель». Садкова, Муравьева, Фролова, Хуснутдинова, Захарова, Яметова выступят с короткими программами

Муравьева, Садкова, Фролова покажут короткие программы на Гран-при в Казани.

8 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани женщины представят короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию

3-й этап, «Идель»

Казань

Женщины

Короткая программа

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Ульяна Третьякова

2. Любовь Рубцова

3. Виктория Федянина

4. Камилла Нелюбова

5. Мария Захарова

Вторая разминка

6. Людмила Фурсова

7. Софья Муравьева

8. Вероника Яметова

9. Дарья Садкова

10. Анна Фролова

11. Дина Хуснутдинова

