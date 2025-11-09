«Интер Майами» Месси впервые выиграл серию плей-офф в МЛС и встретится в 1/4 финала с «Цинциннати»
«Интер Майами» Лионеля Месси впервые в истории выиграл серию плей-офф в МЛС.
«Интер Майами» Лионеля Месси впервые в истории выиграл серию плей-офф в МЛС.
В 2024 и 2022 годах флоридцы вылетали в первом раунде, при этом в прошлом сезоне – от «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука (1-2 в серии).
В первом раунде текущего розыгрыша «Интер Майами» одолел «Нэшвилл» (2-1) и встретится в 1/4 финала (в полуфинале Восточной конференции) с «Цинциннати», который в первом раунде выбил «Коламбус Крю» (2-1).
«Интер Майами» сыграет с «Цинциннати» на выезде в одном матче 22 или 23 ноября. Победитель игры встретится в 1/2 финала плей-офф с победителем пары «Филадельфия Юнион» – «Нью-Йорк Сити».
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: страница МЛС в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости