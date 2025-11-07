  • Спортс
  • Гран-при России. «Идель». Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов покажут короткие программы
7

Гран-при России. «Идель». Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов покажут короткие программы

Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выступят на Гран-при России в Казани.

8 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани пары выйдут на лед с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию

3-й этап, «Идель»

Казань

Пары

Короткая программа

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Майя Шегай – Андрей Шадерков

2. Анна Карпук – Алексей Хвалько

3. Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Вторая разминка

4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
