Гран-при России. «Идель». Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов покажут короткие программы

Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выступят на Гран-при России в Казани.

8 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани пары выйдут на лед с короткими программами. Гран-при России по фигурному катанию 3-й этап, «Идель» Казань Пары Короткая программа Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала. Первая разминка 1. Майя Шегай – Андрей Шадерков 2. Анна Карпук – Алексей Хвалько 3. Вероника Меренкова – Даниль Галимов Вторая разминка 4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов 5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко 6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский 7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева