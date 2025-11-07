Гран-при России. «Идель». Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов покажут короткие программы
Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выступят на Гран-при России в Казани.
8 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани пары выйдут на лед с короткими программами.
Гран-при России по фигурному катанию
3-й этап, «Идель»
Казань
Пары
Короткая программа
Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Майя Шегай – Андрей Шадерков
2. Анна Карпук – Алексей Хвалько
3. Вероника Меренкова – Даниль Галимов
Вторая разминка
4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
